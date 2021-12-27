Будущего - не будет? Россия ставит гипер-ракеты "Циркон" на мини-крейсер "Адмирал Чабаненко"

08:18 27.12.2021

Адмиральское обновление: ВМФ получит ракетный мини-крейсер в конце 2023 года

После модернизации корабль проекта 1155.1 "Адмирал Чабаненко" станет носителем гиперзвуковых ракет "Циркон"



27 декабря 2021,

Роман Крецул Алексей Рамм



Мини-крейсер-носитель гиперзвуковых "Цирконов" вернется в строй в конце 2023 года. Как сообщили источники "Известий" в военном ведомстве, Минобороны согласовало план модернизации уникального корабля Северного флота "Адмирал Чабаненко". С начала 1990-х годов это был один из самых мощных представителей ВМФ России. После обновления он будет оснащен крылатыми ракетами "Калибр" и уникальными ракетами-торпедами Х-35. В настоящее время главный калибр обновленного "Чабаненко" - гиперзвуковой ракетный комплекс "Циркон" уже находится в высокой степени готовности.



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В настоящее время работы на корабле уже начались, сообщили источники "Известий" в военном ведомстве. Сейчас завершается ремонт корпуса. Ожидается, что в январе "Чабаненко", который находится на судоремонтном заводе в Мурманской области, перейдет в Мурманск, где и начнется его модернизация. По словам собеседников редакции, проведенный анализ показал, что все запланированное может быть реализовано. Ожидается, что работы на корабле будут завершены в конце 2023 года.



После модернизации "Чабаненко", который изначально строился и нес службу как большой противолодочный корабль (БПК), сменит свой статус. Он станет фрегатом. Однако фактически с учетом больших габаритов (7,7 тыс. т водоизмещения) и набора вооружения он сможет полноценно выполнять функции крейсера. Иными словами, из специализированного охотника за субмаринами "Адмирал Чабаненко" превратится в универсальный корабль с широкими ударными возможностями. Он сможет работать по любым типам целей - надводным, подводным, наземным и воздушным.



Пройдя модернизацию, корабль станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты "Циркон", испытания которой близятся к завершению. 24 декабря президент Владимир Путин сообщил, что накануне ночью был проведен залповый пуск новой системы.



- Это наша новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и ее обороноспособности, - сказал глава государства на совместном заседании Госсовета и совета по науке и образованию.



Гиперзвуковая ракета "Циркон" способна за считаные минуты поражать цели на дальности до 500 км. Это уникальная разработка, аналогов которой в мире пока не существует. На сегодняшний день надежных средств защиты от гиперзвукового оружия нет ни у одной страны.



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Но и, помимо "Цирконов", модернизированный корабль будет нести внушительный арсенал. В частности, крылатые ракеты "Калибр" и Х-35, а также уникальные ракеты-торпеды "Ответ", способные поражать подводные лодки на расстоянии в десятки километров. Это сделает "Чабаненко" одним из наиболее универсальных кораблей во всем ВМФ: он одинаково эффективно сможет уничтожать морские, береговые, воздушные и подводные цели.



- Модернизация "Адмирала Чабаненко" принципиально изменит его возможности, - рассказал "Известиям" экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. - У нас не так много кораблей океанской зоны. Больших кораблей сейчас не строят и даже если начнут, это займет 10–15 лет. Кто-то должен ходить в океан, создавать корабельные соединения. А эти БПК по размерам были океанского класса и обладали очень мощным противолодочным вооружением. После модернизации его потенциал по борьбе с подводными целями вырастет еще больше. На нем будут установлены новые средства обнаружения и средства поражения. Но теперь возможности корабля станут гораздо шире: он сможет эффективно использоваться и против надводных кораблей, и защищаться от воздушных - средства ПВО там, скорее всего, тоже обновят. Думаю, раз уж его спроектировали, выделяют средства и сроки назначены, то это будет стоящая модернизация. После нее корабль прослужит еще лет 10. Это выгодное решение по соотношению стоимости и эффективности. И завод поддержат, и средств на это потребуется гораздо меньше.



Единственный на флоте

БПК "Адмирал Чабаненко" проекта 1155.1 - единственный в своем роде представитель российского ВМФ. Его заложили в 1989 году как головной корабль серии. Тогда планировалось создать 10 таких БПК. Однако после 1991 года от строительства всех остальных отказались и "Адмирал Чабаненко" стоял недостроенным. ВМФ он был передан только в конце 1990-х. До 2014 года корабль служил на Северном флоте, после чего был выведен на ремонт. В 2009–2010 годах БПК действовал в районе Африканского рога и в Аденском заливе, где охранял торговые суда от пиратов.



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"Главным калибром" БПК проекта 1155.1 стал мощный противолодочный ракетно-торпедный комплекс "Водопад", способный поражать подводные цели на дальности до 50 км. Ракетный двигатель доставляет боевую часть до места нахождения цели, где она приводняется и движется как обычная торпеда. Кроме того, "Чабаненко" был вооружен спаренной 130-миллиметровой артиллерийской установкой АК-130, зенитно-ракетным комплексом "Кинжал" и противокорабельными ракетами "Москит". Последние в ходе модернизации заменяют современными крылатыми ракетами, способными стрелять как по надводным, так и по наземным целям. Корабль может нести на борту два противолодочных вертолета Ка-27.



Проект 1155.1 разрабатывался в развитие знаменитой серии 1155 "Удалой", представители которой остаются основой противолодочных сил России по сей день. Всего было построено 12 "Удалых", из которых в составе флота на сегодняшний день остается семь. "Маршал Шапошников", "Адмирал Виноградов", "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" входят в состав Тихоокеанского флота. "Вице-адмирал Кулаков", "Североморск" и "Адмирал Левченко" несут службу на Северном. В последние годы их модернизируют по проекту 1155М: устанавливают новую бортовую электронику и оборудование, маршевые двигатели, охладительные установки и запорную арматуру. А главное, на БПК монтируют пусковые установки крылатых ракет, что делает их самостоятельной ударной силой.