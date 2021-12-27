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Жизнь удалась-2. Угробившие 50 шахтеров буржуи-депутаты Гридины греют свои тушки в Монако
08:30 27.12.2021

27 декабря 2021,
Пускаться в берега: теневой владелец "Листвяжной" может быть гражданином Монако
Как члены семьи экс-депутата Владимира Гридина оказались в этом княжестве и чем они там занимаются
Елена Балаян

Возможный владелец весомой доли акций шахты "Листвяжная", где в результате аварии 25 ноября погиб 51 человек, экс-депутат Владимир Гридин может являться подданным Монако. Об этом "Известиям" сообщил информированный источник в правоохранительных органах. Маленькое государство на Лазурном Берегу, вероятно, стало для него домом еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Он добавил, что подданной солнечного княжества является также его невестка Светлана Гридина и, возможно, сын Сергей. "Известиям" удалось отыскать в базе налоговой службы Монако сведения о семейном бизнесе: Светлана Гридина владеет там частным детским клубом. Между тем в России у семейного клана Гридиных осталось много дорогой недвижимости и машин, а также доли в разных направлениях бизнеса. Большинство объектов Владимир Гридин приобрел, вероятно, еще будучи депутатом, но не все попали в декларацию, выяснили "Известия".

По горючим следам: кто оказался теневым владельцем шахты "Листвяжная"
И почему бывший депутат Владимир Гридин спешно уехал из России в Монако
"Расстаться с Москвой было сложно"
Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты "Листвяжная", вероятно, является подданным Монако, сообщили источники "Известий". Предполагается, что гражданство этого княжества он получил еще в 2018 году, сообщил собеседник издания. Ранее считалось, что бизнесмен сбежал в Монако, но, вероятно, его семья перебралась туда несколькими годами раньше, следует из данных открытых источников, с которыми ознакомились "Известия". Сведений о подданстве Гридина Монако в Федеральную миграционную службу не поступало, добавил источник.

Светлана Гридина - невестка экс-депутата, супруга его второго сына Сергея - резидент княжества с 2015 года, живет в Монако вместе с мужем и детьми, следует из открытых данных. Женщина сама делилась этой информацией в интервью.

В базе налоговой службы Монако указано, что Светлана Гридина руководит частным детским клубом. Cheeky Monkeys Club (в переводе с английского "Клуб дерзких обезьян") с уставным капиталом €15 тыс. расположен на бульваре де Мулин, 32. Приглашает на занятия детей от трех до восьми лет, следует из данных налоговой.

Согласно документам, руководителем клуба Светлана стала в декабре 2015 года. Копия протокола о ее назначении подана в генеральный реестр судов Монако для расшифровки и размещения там в соответствии с законом княжества.

"Несмотря на то что по образованию я экономист, я всегда мечтала работать в детской сфере. Я очень люблю детей и решила, что мне хватит моего жизненного опыта для создания идеального детского клуба - именно такого, который мы недавно открыли в Монако. У нас билингвальный клуб, дети и педагоги говорят здесь на английском и французском языках. Ребята занимаются балетом, гимнастикой, дзюдо, рисованием, музыкой, учатся готовить и кататься на велосипедах, а самые маленькие посещают развивающие занятия по методике Марии Монтессори", - поделилась Светлана Гридина в интервью интернет-порталу "Дочки-матери".

Она посетовала, что "расстаться с Москвой было сложно, ведь там остались друзья и близкие, но Монако встретило их солнцем, шумом прибоя и зеленью цветущих в январе садов - счастью детей не было предела". По мнению Светланы Гридиной, "детям лучше получать образование за рубежом, поэтому было принято решение о переезде за границу всей семьей".

"В Монако нас привлек в первую очередь климат, ну и, конечно, невероятная красота вокруг", - уточнила она.

По данным базы "Спарк", сейчас Светлана Гридина не значится соучредителем каких-либо фирм в России, в качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирована. До своего отъезда за границу женщина была гендиректором фирмы "Новотранс", совладельцем СДС "Медиахолдинг", а также еще двух ныне не действующих ООО, связанных с охранным бизнесом и переработкой мясной продукции, следует из сведений в "Спарке". Сергей Гридин, согласно той же базе данных, также не связан с бизнесом в России, а до переезда значился владельцем 25 компаний различных форм собственности.

"Распродажа" активов

В пользу планов отъезда Владимира Гридина из России задолго до трагедии на "Листвяжной" косвенно говорят и другие собранные "Известиями" данные. В частности, распродажа его видимой доли в "Сибирском деловом союзе" в 2019 году, о которой писали СМИ. Как ранее сообщали "Известия", тогда один из основателей и совладельцев холдинга - Михаил Федяев - оказался получателем сельскохозяйственных и строительных активов партнера, увеличив размер собственной доли до 95%.

Выходу Гридина из состава акционеров холдинга предшествовала масштабная "распродажа" его непрофильных активов, которая началась еще в 2014 году, свидетельствуют данные базы "Спарк". Так, были проданы "Новокузнецкий ликеро-водочный завод", холдинговая компания "Новотранс" и целый ряд других крупных предприятий, не имеющих отношения к углю. "Распродажа" длилась вплоть до 2018 года.

Пускаться в берега: теневой владелец "Листвяжной" может быть гражданином Монако

Начало процессу было положено в годы, когда теневой владелец "Листвяжной" еще был депутатом Госдумы. Его избирали дважды, в 2007 и 2011 годах. И внешне все походило на то, что миллиардер "устал" и просто выходит из бизнеса, по крайней мере, именно так оценивали происходящее СМИ. Впрочем, возможно, мужчина хотел вывести активы в офшоры и сменить место жительства.

Порядка 90% угля, добытого в "Листвяжной" и других шахтах АО ХК "СДС-Уголь", идет на экспорт при посредничестве MIR Trade AG, писали СМИ. По данным "Спарк", более 50% MIR Trade AG принадлежит АО ХК "СДС-Уголь", сообщали "Известия" ранее. По сведениям из той же базы, сам экс-депутат был директором московского представительства MIR Trade AG с 2000 по 2003 год, а его сын Андрей - с 2003-го по 2009-й.

По данным налоговых органов, сейчас Владимир Гридин является членом совета директоров и соучредителем 25% АО ХК "СДС Уголь". По сведениям источника, еще 25% акций принадлежат Андрею Гридину, он также входит в совет директоров компании. О том, что клан Гридиных является теневым владельцем шахты, стало известно из показаний одного из руководителей "Листвяжной", который оказался в курсе истинного положения дел и распределения долей в холдинге, добавил собеседник. Андрей Гридин предположительно выехал за границу вместе с отцом после гибели людей на подконтрольной шахте, добавил он.

"Заводы, пароходы" и Rolls-Royce
Несмотря на монакское подданство, в России у клана остались бизнес и имущество. Кроме "СДС Угля", список активов Владимира Гридина включает в себя производство азотных удобрений, строительство, транспортные перевозки, аэропорт, морской порт, ликеро-водочные заводы, ресторанный бизнес, следует из данных "Спарк".

За Андреем Гридиным числится внушительный парк авто: Bentley Continental GТ V8S и Bentley Веnтауgа V8 Diеsеl, Rolls-Royce Wraith, пять Mercedes и одна Mazda, рассказал источник издания. Ранее сын экс-депутата был учредителем около 55 компаний в России, следует из данных "Спарк".

Одним из основных видов деятельности Андрея Гридина ранее были грузовые перевозки и железнодорожный транспорт. Его бизнес всегда был тесно связан с бизнесом отца, бывшего зампредседателя комитета Госдумы по транспорту, демонстрирует разработанная "Спарк" структура владения семейным бизнесом. Сейчас Андрей - совладелец десятка компаний, связанных с добычей угля, удобрений, арендой имущества, строительством, указано в базе.

Помимо солидного списка недвижимости, который ранее уже мелькал в СМИ, "Известия" нашли у экс-депутата один "несветившийся" объект. Это четырехэтажный особняк в Ногинском районе Московской области общей площадью 801,4 кв. м. Как следует из выписки ЕГРН, вплоть до 2009 года дом принадлежал Владимиру Гридину, но в декларации о доходах экс-депутата он не указан. В 2009 году дом перешел жене Галине по договору дарения.

Согласно последней депутатской декларации за 2013 год, рост доходов Владимира Гридина за два года составил 1134% (в то же время у россиян показатель в среднем составил 37%).

"Известия" попытались дозвониться до Владимира и Андрея Гридиных, но из четырех имеющихся в редакции телефонов три были недоступны, а по оставшемуся никто не ответил.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Авария на шахте "Листвяжная" произошла утром 25 ноября. В результате происшествия погиб 51 человек, включая пятерых спасателей. Еще 58 были госпитализированы. Всего в шахте находилось 285 человек.

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640583000
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