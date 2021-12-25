ЕвроСоюз выкатил России иск в €290 млрд за импортозамещение. Ну как таких не бить трубой?

09:05 27.12.2021

Мария Захарова назвала "глупостью и несамостоятельностью" иск ЕС к России



Иск Евросоюза во Всемирную торговую организацию (ВТО) к России на €290 млрд за импортозамещение продемонстрировал оценку странами Европы "глупости и несамостоятельности" собственных политиков. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 декабря в своем телеграм-канале.



"Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну "жестко наказали". Что там "жестко" - садомазохистски", - пояснила Захарова.



Официальный представитель МИД РФ напомнила, что о несамостоятельности политических элит Евросоюза рассказывал в 2014 году тогда еще вице-премьер, а сейчас действующий президент США Джозеф Байден. В ходе своего выступления в Гарвардском университете Байден заявил о неготовности и нежелании на тот момент стран Европы к вводу санкций против России на фоне событий на Украине.



Однако, по словам Байдена, главе Белого дома Бараку Обаме пришлось заставить Европу действовать против России, не принимая в расчет риск экономического ущерба для себя. Страны Европы пошли на такой шаг только под давлением Вашингтона, которое было обусловлено желанием нанести экономике России как можно больший урон. Байден отметил, что усилия Белого дома позволили объединиться ЕС и США, - пишет Захарова.



"Не добавил, правда, сколько Брюссель за это заплатит", - отметила официальный представитель МИД РФ.



Ранее ИА REGNUM сообщало, что США заявили о нарушении Россией норм и обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году из-за действий по импортозамещению.