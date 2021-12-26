Ельцин и Горбачев - два Иуды. Можно ли было спасти СССР?

09:11 27.12.2021

Сеть: "Иуда был не один" - можно ли было спасти СССР?

26 декабря 2021 |

В сети обсудили, можно ли было спасти Советский Союз от полного разрушения.

Заявление последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о возможности спасти СССР путем создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачев, и он сам довел страну до распада, стало поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свое мнение 26 декабря в социальной сети "ВКонтакте".



"Главный Иуда прошлого столетия, а возможно, и тысячелетия. Его даже черти в ад не берут, ибо там все продаст за медальку янки", - считает Дмитрий Ю.



Многие пользователи пришли к выводу, что руководство СССР в момент его крушения думало о чем угодно, но точно не о судьбе своего народа.



"Очевидно, что Ельцин и его банда подписали Беловежские соглашения еще в Москве, в кабинете Горбачева. Этот пятнистый предатель выторговывал себе пенсию и охрану после отставки. Иуда был не один, помимо Горбачева был еще и Ельцин, а также предательская элита. Позорище! Отчитывались о развале страны Соединенным Штатам. О народе они не думали", - отмечает Артем И.



Некоторые комментаторы отмечают, что Горбачев вместе со своей командой разваливал страну ради того, чтобы это окружение получило все те блага, которые ей не доставались из-за политического и экономического устройства Советского Союза.



"Кучка алчных подонков под руководством Горбачева обвела вокруг пальца целые народы, которые были уверены в нерушимости СССР и Советской власти. Все происходящее люди воспринимали как обычную временную дурь, типа хрущевской кукурузы. Однако итог оказался иным: разграбления и разрушенная страна, десятки миллионов загубленных жизней и установка полицейского олигархического режима с мощным аппаратом лживой демагогичной пропаганды. Такого ада под властью чертей, конечно, никто не ожидал", - указывает Булат Ж.



Часть людей полагает, что Горбачев не стал решающим звеном в развале единого государства, потому что он не мог повлиять на глобальные процессы, которые в итоге и привели к крушению СССР.



"Только недалекие люди думают, что только Горбачев виноват в развале Советского Союза. Все к этому шло и без него", - поделился своим мнением Андрей Ф.



Ряд пользователей указывает на то, что Советский Союз рухнул бы в любом случае, даже без помощи Горбачева.



"Горбачев сделал то, что от него и требовалось. Советский Союз не вписывался в современный мир. Народы СССР хотели иной жизни. Он просто ответил на запрос общества. Не виновен он ни в чем. Если бы не он, не было бы современной свободной России! СССР, наверное, можно было как-то сохранить, в какой-то форме, но зачем?" - написал Дмитрий Х.



Нашлись и те, кто убеждены, что ничто не может оправдать огромное горе, которое принесло крушение Советского Союза.



"Жалко наших людей и их детей. Сколько загубленных судеб! И эти подонки из элиты, которые все это уродство творили, никогда этого с себя не смоют!" - пишет Марина М.



Напомним, 25 декабря последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов заявил изданию "Газета.ru" о том, что слова экс-президента СССР Михаила Горбачева о возможности спасти СССР путем создания Содружества Суверенных Государств не соответствуют действительности, потому что Советский Союз распускал лично Горбачев, и он сам довел страну до распада.



26 декабря 2021

Артур Савин