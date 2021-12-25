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От локдаунов к чипизации мозга, - Сергей Лесков
09:16 27.12.2021

От локдаунов к чипизации мозга
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
"Обнуление" человека и цифровизация его личности - неизбежное следствие прогресса информационных технологий на фоне тотальной пандемии.

Похоже, что судьба Homo sapiens будет зависеть от схватки компьютерных и биологических вирусов, и пока непонятно, на чьей стороне лучше быть человеку.

Сергей Лесков
Журналист, писатель
Уходящий 2021-й год может оказаться началом новой эпохи. В потоке времени мы не сознаем масштаба происходящих на наших глазах перемен. Но не исключено, что ученые скажут, что 2021-й год оказал на историю более значительное влияние, чем все мировые войны. Бронзовый век или неолит тоже подкрались незаметно.

С той принципиальной разницей, что сейчас начало новой эпохи можно датировать с предельной точностью. Начинается эра чипизации и превращения человека в киборга. "Обнуление" человека - неизбежное следствие прогресса информационных технологий на фоне всемирного потопа в виде тотальной пандемии. В США власть сменилась во многом потому, что это было выгодно IT-гигантам.

2021-й год человечество провело под созвездием COVID-19. В 2020-м году, когда на наши головы свалился коронавирус, мы присматривались к заразе. Сейчас мир вооружился скопищем вакцин, освоил стратегию локдаунов и карантинов, что вызвало массовые и небезосновательные протесты с обвинением властей в нагнетании страхов с целью управления обществом.

Но бывали в истории пандемии значительно более губительные. И опять произошел локальный пир во время чумы. Пандемия - лучшее, что могло случиться с IT-сферой, которая из-за перехода многих отраслей на дистанционный режим пошла в безудержный рост. Что-то подобное произошло во время Второй Мировой войны с атомной физикой, которая казалась оторванной от практики областью, где ученые тешат свое любопытство, - и вдруг праздная наука породила ядерное оружие. А потом лавиной - атомные электростанции, ледоколы и чудеса электроники. Смартфоны, соцсети и интернет-поисковики - прямые потомки в пятом колене той атомной бомбы, что упала на Хиросиму.

Сначала выйдем из доллара, потом из евро, а куда - в юани?
Илон Маск, который стал чутким флюгером прогресса, на всех парах продвигает проект Neuralink, суть которого в управлении реальными механическими процессами силой мысли с помощью вживленных в мозг чипов и электродов. Первый успех - макака с чипом в голове самозабвенно играет с компьютером, не дотрагиваясь до клавиш, и получая в награду бананы. Надо признать, что этот успех - синтез знаменитых опытов советского Института медико-биологических проблем, когда макака (сам видел) обыгрывала в тетрис компьютер, и также испано-американского нейрофизиолога Хосе Дельгадо, который электродами в мозгу управлял действиями животных (даже быка, но этого я не видел).

Великий мастер промоушена Маск, которому пытается подражать русский чиновник Дмитрий Рогозин, но поле для рекламы блеклое. Так вот, Маск, пусть его прогнозы надо делить на десять, вдохновившись опытами с приматами, обещает изменение природы Homo sapiens посредством вживления в мозг лечебных чипов. На первых порах - победа над параличом и депрессией, возвращение памяти, слуха, зрения. Страшные Альцгеймер и Паркинсон, как оспа и чума, станут достоянием медицинских архивов. С частной космонавтикой, нам на зависть, у Маска получилось.

При этом Маск далеко не одинок в нейрофизиологии и даже не пионер. Навязчивая реклама преследует нас в Facebook и в других социальных сетях после любого неосторожного намека. Гаджеты, действуя на нервы, реагируют на ключевые слова, оброненные в их присутствии. Разработана технология deepfake, в ее основе нейронные сети, превращенные в генератор по состязательному принципу. Программе достаточно 40 минут, чтобы изучить речь и манеры человека и создать виртуальную копию, которую сама машина не может отличить от оригинала. На Западе десятки лабораторий работают в области искусственного интеллекта (ИИ), а успехи в области создания экзоскелетов приближают реальность к фантазиям в духе фильма "Робокоп". Как и с атомной физикой, ведущую роль в исследованиях играет военное ведомство.

Как сказано в классике, наш человек в булочную на такси не ездит. Однако в данном случае консерватизм, кажется, не прокатит. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил программу цифровизации, которая по амбициозности сравнима с ГОЭЛРО - принятым век назад планом электрификации России. МГУ и Минобразования приступили к проекту "Мозг, здоровье, интеллект, инновации", который предполагает вживление чипов в голову для прямой трансляции в мозг данных с внешних носителей информации. Возможно и обратная связь, чтобы силой мысли, как макака у Маска, управлять приборами и устройствами. Не исключено, скоро название "нейроморфная система искусственного интеллекта" станет таким же привычным, как "кардиограмма" или "материнская плата".

Конечно, несмываемый отпечаток российского менталитета заметен и в области ИИ. Он состоит в том, чтобы настрого запретить прежде, чем создать. Наши столпы бизнеса создали альянс для сочинения этики искусственного интеллекта. Только что Совет по правам человека при президенте РФ встал в нравственную позицию, дабы воспрепятствовать созданию цифрового портрета граждан. Все-таки отчаянный шаг, поскольку вся логика действий властей направлена на цифровизацию личной жизни и социальной сферы. То, что власти отыграли назад и отложили наводнение страны QR-кодами - тактическая уловка. Не надо обольщаться: в России власть не уступает народонаселению. И это к лучшему. Иначе страна не называлась бы Россией.

Новый мир нагрянет гораздо быстрее, чем кажется. Уже не редкость вживление под кожу электронных имплантов с персональными данными, что позволяет отказаться от автомобильных ключей, банковских карт и всяких пропусков. Первый шаг к киборгам. Скоро появятся элитные чип-салоны. Следующий шаг нейробиологической революции - мозгошлем, наподобие фена в женской парикмахерской, который наладит надежный телепатический обмен мыслями через подключение к общему нейрокомпьютерному интерфейсу.

Новая и прекрасная вселенная чувств и восприятий! Не только по той причине, что не надо лезть за словом в карман и заикаться, подбирая доводы и аргументы. Отомрут, как трубочист и телефонистка, многие кажущиеся вечными профессии - например, журналист, педагог, психолог и даже политик. Реальная власть, очевидно, перейдет к компьютерщикам и эпидемиологам с фармакологами на подхвате.

Главный итог 2021 года: с большой вероятностью судьба Homo sapiens будет зависеть от схватки компьютерных и биологических вирусов. На чьей стороне лучше находиться человеку, пока непонятно.

Сергей Лесков

Источник - rosbalt.ru
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