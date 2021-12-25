Человечеству предрекли еще одну пандемию после COVID-19

09:21 27.12.2021

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



После COVID-19 человечество ждет следующая пандемия. К ней необходимо готовиться уже сейчас, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.



"COVID-19 не будет последней пандемией, с которой столкнется человечество. Тогда как мы боремся с этим кризисом в области здравоохранения, нам нужно готовиться к следующему", - написал Гутерреш в Twitter в Международный день противоэпидемической готовности, который отмечается в мире 27 декабря.



Отметим, по одной из распространенных версий, коронавирус был обнаружен в декабре 2019 год. Эпицентром первой вспышки считается продовольственный рынок в Ухане (Китай). Позднее появилась новая версия происхождения коронавируса. Как считает исполнительный директор американской организации Bioscience Resource Project Джонатан Латэм, вирус мог появиться еще в 2012 году и эволюционировать в теле китайского шахтера.



По разным данным, в мире уже более 280 млн зараженных, умерли более 5,4 млн. Разработаны и приняты ряд вакцин, при этом еще 168 препаратов-кандидатов проходят клинические испытания.