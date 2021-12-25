В Киргизии никак не могут собрать (отловить) депутатов нового созыва

10:43 27.12.2021

6 созыв Жогорку Кенеша соберется только для торжественного закрытия

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ПОЛИТИКА

10:03, 27 декабря 202110635



Предыстория: В ЦИК объяснили, почему приостановлена регистрация депутатов ЖК 7 созыва

Бишкек (АКИpress) – Шестой созыв Жогорку Кенеша больше не будет заседать. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.



Заключительное заседание шестого созыва прошло 22 декабря. "Они теперь соберутся только для торжественного закрытия", - сообщили в пресс-службе.



Как отметили в Жогорку Кенеше, еще неизвестно, когда пройдет первое заседание седьмого созыва парламента. "Как только ЦИК начнет вручать мандаты, будет проведено первое заседание", - отметили в пресс-службе.



ЦИК еще не зарегистрировал депутатов седьмого созыва.