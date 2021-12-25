|20:54 Жизнь удалась! 19-летняя внучка Ельцина отдыхает на Карибах с футболистом Смоловым
16:49 "30 лет мы продавали газ за рубеж, но прибыль не получили", - удивляется Шавкат Мирзиеев
16:43 Давили и давить будут... Американская политика в отношении России не меняется, - В.Прохватилов
16:32 Сгниет ли пустующий "Северный поток-2" за полгода
13:56 Умер Десмонд Туту - нобелевский лауреат, епископ, борец с апартеидом негров
12:41 Беременные Казахстанские инстазвезды собрались на роскошной свадьбе в Москве (видео)
11:54 Турецко-казахскую группу ТВ-журналистов задержали в Хакассии. Приняли за диверсантов?
11:53 Турки построят в Туркмении "специализированную военную школу"
10:06 Кызылорда – Учкудук. Казахстан и Узбекистан построят новый автобан за $172 млн. Пыль гонять...
09:53 Индия стала единой с помощью СССР (история), - Алексей Чичкин
08:41 Фантомная миграция и рынки труда в России, - Д.Бутрин
08:35 Газпром, Европа и новый кабинет ФРГ. Между атлантизмом и государственничеством, - А.Каневский
08:33 Клан Бжезинских приступает к балканизации СНГ, - А.Игнатьев
07:59 Все - свои. Сын Кырпремьера Жапарова женился на дочери экс-спикера Жээнбекова (она же - племянница экс-президента)
00:26 Антинаграда "Идиот года" нашла героев: Псаки, Байден, Пелоси
00:25 Китай "прогонит" Россию из Казахстана? - И.Джорбенадзе
|Экс-хоким Ферганы Убайдуллаев стал 1-м директором УзбАгентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
11:24 27.12.2021
Назначен глава Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Бывший хоким Ферганы Мирзохид Убайдуллаев назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности - директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.
Мирзохид Муродилович Убайдуллаев назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана - директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Минэкономразвития.
До назначения он с февраля 2021 года работал хокимом Ферганы.
Мирзохид Убайдуллаев (1976 года рождения) родился в Ферганском районе. Окончил Ферганский политехнический институт (1999), Высшую школу бизнеса при Кабмине (2013). Является членом партии УзЛиДеП.
Реклама на Газета.uz
Ранее работал заместителем хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности - начальником Главного управления экономического развития и сокращения бедности (2020−2021), хокимом Маргилана (2016−2020), заместителя председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса (2015−2016), начальника Финансового управления хокимията области (2014−2015), начальника Управления казначейства области (2010−2014) и другие.
В начале декабря президент анонсировал создание Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства на базе приемных премьер-министра и Агентства по развитию предпринимательства. Помощники хокимов начнут работать с 1 января, к каждому району (городу) прикрепят сотрудников госорганов и банков. Они отправятся в годичную командировку с сохранением должности и зарплаты. Лучших наградят знаком "Реформатор Нового Узбекистана".