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Экс-хоким Ферганы Убайдуллаев стал 1-м директором УзбАгентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
11:24 27.12.2021

Назначен глава Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
Бывший хоким Ферганы Мирзохид Убайдуллаев назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности - директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства.

Мирзохид Муродилович Убайдуллаев назначен заместителем министра экономического развития и сокращения бедности Узбекистана - директором Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе Минэкономразвития.

До назначения он с февраля 2021 года работал хокимом Ферганы.

Мирзохид Убайдуллаев (1976 года рождения) родился в Ферганском районе. Окончил Ферганский политехнический институт (1999), Высшую школу бизнеса при Кабмине (2013). Является членом партии УзЛиДеП.

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Ранее работал заместителем хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности - начальником Главного управления экономического развития и сокращения бедности (2020−2021), хокимом Маргилана (2016−2020), заместителя председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса (2015−2016), начальника Финансового управления хокимията области (2014−2015), начальника Управления казначейства области (2010−2014) и другие.

В начале декабря президент анонсировал создание Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства на базе приемных премьер-министра и Агентства по развитию предпринимательства. Помощники хокимов начнут работать с 1 января, к каждому району (городу) прикрепят сотрудников госорганов и банков. Они отправятся в годичную командировку с сохранением должности и зарплаты. Лучших наградят знаком "Реформатор Нового Узбекистана".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640593440
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