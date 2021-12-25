Тур-отрасль Казахстана возглавил юный Айдос Сакенов

12:19 27.12.2021

Айдос Сакенов назначен председателем Комитета индустрии туризма МКС РК



Приказом министра культуры и спорта РК Айдос Сакенов назначен на должность председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Айдос Сакенов родился в 1987 году в Усть-Каменогорске.



Окончил Евразийский Национальный университет им. Л. Гумилева, Казахский автомобильно-дорожный институт им. Л. Гончарова, Академию госуправления при президенте РК, Университет Лидса.



Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности и.о. эксперта управления эксплуатации Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций РК.



2009-2014 гг. - занимал различные должности в структуре Министерства транспорта и коммуникаций РК.



2014-2016 гг. - эксперт в Комитете автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию РК.



2016-2018 гг. - руководитель отдела по поддержке и развитию частного предпринимательства Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы.



2018-2020 гг. - заместитель руководителя Управления предпринимательства и торговли Павлодарской области.



С мая 2020 года по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта РК.