Чудовищный зверь терроризирует казахстанский Лесхоз (видео)

12:53 27.12.2021

Трагедия в Лесхозе: неизвестный зверь попал на камеры наблюдения



Животное, похожее на волка, попало на камеры, установленные у дома, где произошла трагедия. Родители девочки ведут собственное расследование.



Как рассказала мать погибшей Дарья ОРЛОВА, волк попал в объектив камер видеонаблюдения в субботу, передает "Экспресс К".



Мы расследуем это самостоятельно, как можем. В полиции нам пока еще ничего не сообщили,

- рассказала ЭК Дарья ОРЛОВА.



В пресс-службе ДП ВКО сообщили, что по делу назначены все необходимые экспертизы, предусмотренные в рамках досудебного расследования. Что касается экспертизы хозяйских собак, Шерхана и овчарки Саманты, то результаты еще проверяются.



Сейчас родители погибшей собирают доказательства и продолжают наблюдать за зверем - они намерены убедить следствие, что их дочь убила не собака, а волк.







Люди уже неоднократно видели волка. И вот он попал на видео. Мы собираем доказательства,

- добавила ОРЛОВА.



Напомним, ранее ЭК сообщал, что семилетнюю девочку разорвали собаки. Позже у дома начали находить огромные следы - неизвестный зверь несколько дней ходил к дому погибшей.



Также родители девочки рассказали, что видели огромного алабая с окровавленной мордой.