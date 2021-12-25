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|У Кыргызских участковых изменилась форма и появилась туристическо-экологическая милиция
13:00 27.12.2021
В целях реализации указа "О поддержке развития туризма в Кыргызской Республике" для формирования нового образа участкового инспектора и туристическо-экологической милиции разработано новое форменное обмундирование стражей порядка. Об этом сообщил на заседании Кабинета министров глава МВД Улан Ниязбеков.
Заседание под председательством президента Садыра Жапарова прошло 25 декабря. Выступление министра внутренних дел распространила 27 декабря пресс-служба МВД.
Во время выступления он напомнил, что ранее прошел гарнизонный развод, где новые службы приступили к работе и будут обеспечивать порядок и безопасность во время предстоящего празднования Нового 2022 года, им поставлены задачи.
"У участковых уполномоченных милиции технические и иные новшества, а также в соответствии с требованием времени начала службу туристическо-экологическая милиция", - отметил министр.
Для обеспечения безопасности населения была разработана "Карта безопасности" и участковые были разделены на 2435 участков. В настоящее время на 88 участках не хватает сотрудников. Ниязбеков заверил, что указанные проблемы будут решены в краткие сроки.