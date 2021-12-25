ЦИК Киргизии зарегистрировал первую партию (33 головы) КырДепутатов 7 созыва

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14:48 27.12.2021
ЦИК зарегистрировал 33 депутатов ЖК, избранных по одномандатным округам
Кыргызча
ПОЛИТИКА
14:47, 27 декабря 202125414
Бишкек (АКИpress) – ЦИК зарегистрировала 33 депутатов Жогорку Кенеша, которых избрали по одномандатным округам.
Им будет вручено удостоверения и нагрудной значок установленного образца.
Так, депутатами ЖК зарегистрированы:
- Чынгыз Ажибаев - по Лейлекскому одномандатному округу №1
- Нурлан Ражабалиев - по Баткенскому одномандатному округу №2
- Ырысбек Атажанов - по Кадамжайскому одномандатному округу №3
- Омурбек Бакиров - по Кок-Жарскому одномандатному округу №4
- Жусупбек Коргонбай уулу - по Ноокатскому одномандатному округу №5
- Жалолидин Нурбаев - по Араванскому одномандатному округу №6
- Айбек Осмонов - по Ошскому одномандатному округу №7
- Нурбек Алимбеков - по Толойконскому одномандатному округу №8
- Искендер Матраимов - по Кара-Суйскому одномандатному округу №9
- Данияр Толонов - по Куршабскому одномандатному округу №10
- Улан Примов - по Алайскому одномандатному округу №11
-Эльмурза Сатыбалдиев - по Узгенскому одномандатному округу №12
- Икрамов Тазабек - по Сузакскому одномандатному округу №13
- Ташиев Шаирбек - по Жалал-Абадскому одномандатному округу №14
- Айбек Алтынбеков - по Базар-Коргонскому одномандатному округу №15
- Бактыбек Сыдыков - по Ноокенскому одномандатному округу №16
- Нурланбек Шакиев - по Аксыйскому одномандатному округу №17
- Азизбек Турсунбаев - по Ала-Букинскому одномандатному округу №18
- Кундузбек Сулайманов - по Токтогульскому одномандатному округу №19
- Дастанбек Джумабеко в - по Манасскому одномандатному округу №20
- Чойбеков Бактыбек - по Таласскому одномандатному округу № 21
- Нурланбек Азыгалиев - по Жайылскому одномандатному округу №22
- Ханджеза Карим - по Московскому одномандатному округу №23
- Аманкан Кенжебаев - по Сокулукскому одномандатному округу №24
- Сеидбек Атамбаев - по Аламединскому одномандатному округу №25
- Жаныбек Абиров - по Ленинскому одномандатному округу №26
- Дастан Бекешев - по Октябрьскому одномандатному округу №28
- Таштанбеков Акбокон - по Иссык-Атинскому одномандатному округу №30
- Мирлан Самыйкожо - по Кочкорскому одномандатному округу №32
- Улан Бакасов - по Нарынскому одномандатному округу №33
- Малиев Арсланбек - по Джети-Огузскому одномандатному округу №34
- Акылбек Тумонбаев - по Ак-Суйскому одномандатному округу №35
- Сарбагышев Максатбек - по Иссык-Кульскому одномандатному округу №36.
ЦИК признала несостоявшимися итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному округу №29, а также по Первомайскому округу №27. В этих округах лидировал пункт "Против всех".
ЦИК не подвела итоги по Чуй-Кеминскому округу, так как идут судебные разбирательства.