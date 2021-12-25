ЦИК Киргизии зарегистрировал первую партию (33 головы) КырДепутатов 7 созыва

14:48 27.12.2021

ЦИК зарегистрировал 33 депутатов ЖК, избранных по одномандатным округам

Кыргызча

ПОЛИТИКА

14:47, 27 декабря 202125414



Бишкек (АКИpress) – ЦИК зарегистрировала 33 депутатов Жогорку Кенеша, которых избрали по одномандатным округам.



Им будет вручено удостоверения и нагрудной значок установленного образца.



Так, депутатами ЖК зарегистрированы:



- Чынгыз Ажибаев - по Лейлекскому одномандатному округу №1



- Нурлан Ражабалиев - по Баткенскому одномандатному округу №2



- Ырысбек Атажанов - по Кадамжайскому одномандатному округу №3



- Омурбек Бакиров - по Кок-Жарскому одномандатному округу №4



- Жусупбек Коргонбай уулу - по Ноокатскому одномандатному округу №5



- Жалолидин Нурбаев - по Араванскому одномандатному округу №6



- Айбек Осмонов - по Ошскому одномандатному округу №7



- Нурбек Алимбеков - по Толойконскому одномандатному округу №8



- Искендер Матраимов - по Кара-Суйскому одномандатному округу №9



- Данияр Толонов - по Куршабскому одномандатному округу №10



- Улан Примов - по Алайскому одномандатному округу №11



-Эльмурза Сатыбалдиев - по Узгенскому одномандатному округу №12



- Икрамов Тазабек - по Сузакскому одномандатному округу №13



- Ташиев Шаирбек - по Жалал-Абадскому одномандатному округу №14



- Айбек Алтынбеков - по Базар-Коргонскому одномандатному округу №15



- Бактыбек Сыдыков - по Ноокенскому одномандатному округу №16



- Нурланбек Шакиев - по Аксыйскому одномандатному округу №17



- Азизбек Турсунбаев - по Ала-Букинскому одномандатному округу №18



- Кундузбек Сулайманов - по Токтогульскому одномандатному округу №19



- Дастанбек Джумабеко в - по Манасскому одномандатному округу №20



- Чойбеков Бактыбек - по Таласскому одномандатному округу № 21



- Нурланбек Азыгалиев - по Жайылскому одномандатному округу №22



- Ханджеза Карим - по Московскому одномандатному округу №23



- Аманкан Кенжебаев - по Сокулукскому одномандатному округу №24



- Сеидбек Атамбаев - по Аламединскому одномандатному округу №25



- Жаныбек Абиров - по Ленинскому одномандатному округу №26



- Дастан Бекешев - по Октябрьскому одномандатному округу №28



- Таштанбеков Акбокон - по Иссык-Атинскому одномандатному округу №30



- Мирлан Самыйкожо - по Кочкорскому одномандатному округу №32



- Улан Бакасов - по Нарынскому одномандатному округу №33



- Малиев Арсланбек - по Джети-Огузскому одномандатному округу №34



- Акылбек Тумонбаев - по Ак-Суйскому одномандатному округу №35



- Сарбагышев Максатбек - по Иссык-Кульскому одномандатному округу №36.



ЦИК признала несостоявшимися итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша по Свердловскому одномандатному округу №29, а также по Первомайскому округу №27. В этих округах лидировал пункт "Против всех".



ЦИК не подвела итоги по Чуй-Кеминскому округу, так как идут судебные разбирательства.