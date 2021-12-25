Трещины мирового порядка. Итоги 2021 года, - Сергей Кожемякин

17:01 27.12.2021 Трещины мирового порядка. Итоги 2021 года



Уходящий год был наполнен классовыми и политическими битвами, но они не сместили баланс сил от капитала к труду. Стремясь сохранить господство, буржуазия усиливает наступление внутри своих стран и на международной арене.



Углубление катастрофы



Перед завершением прошлого, 2020 года правящие круги разных стран утверждали, что "самое страшное" позади и жизнь быстро вернется в прежнее русло. Для подкрепления обещаний использовался специальный термин - "V-образное восстановление". За редкими исключениями реальность оказалась совсем иной. Пандемия коронавируса ставит все новые рекорды. Если в прошлом году заразились 83 млн человек, то в нынешнем эта цифра приближается к 200 млн.



То же касается социально-экономической сферы. Рост ВВП и других монетарных показателей не сказался на положении трудящихся. По данным ООН, за первый год пандемии коронавируса число голодающих в мире выросло с 650 до 811 млн, а по итогам уходящего года может достичь 960 млн человек. Каждому шестому из них угрожает голодная смерть. "Вирус голода оказался смертоноснее, чем COVID-19", - констатируют в международной благотворительной организации "Оксфам". Там подсчитали, что каждую минуту на земле по этой причине умирают 11 человек. А в ООН признали крах планов по ликвидации голода к 2030 году. "Сбываются наши худшие опасения. Чтобы обратить вспять такой высокий уровень хронического голода, потребуются десятилетия", - заявил главный экономист Всемирной продовольственной программы Ариф Хусейн.



Нынешний кризис действительно предопределяет судьбу планеты на много лет вперед.



52 млн детей уже страдают от истощения, в следующем году их число может достичь 60 млн, 170 млн детей будут вовлечены в тяжелый труд - почти на 20 млн больше, чем до кризиса. Причем реальные масштабы бедствия куда обширнее. Например, число людей, не получающих достаточного питания, выросло с 2,1 до 2,4 млрд. Это треть населения планеты.



В той же пропорции растут богатства на противоположном полюсе. Если в 2020 году совокупное состояние богатейшего 0,01 процента населения выросло на 7 процентов, то в уходящем году рывок составил 14 процентов. Продолжают разбухать "закрома" миллиардеров. За январь - ноябрь 2021-го их суммарное богатство выросло еще на 1,6 трлн долл. - до 13,6 трлн. В тройке лидеров по приросту - российские олигархи, чье совокупное состояние увеличилось с 485 до 630 млрд долл. Показателем пира во время чумы является производство суперъяхт. За весь докризисный 2019 год на воду было спущено 165 судов, а за десять месяцев нынешнего года - уже 200. Среди них 140-метровая восьмипалубная яхта "Солярис" стоимостью 42 млрд руб., принадлежащая Роману Абрамовичу.



Между тем всего 100 млрд долл. достаточно, чтобы ликвидировать на земле крайнюю бедность. Но добровольно никто этого делать, разумеется, не будет. Несправедливость - не просто неизбежный продукт капитализма, но и его двигатель. Как отмечают исследователи под руководством экономиста Тома Пикетти, нынешний уровень неравенства вернулся к пиковым значениям начала XX века. Они разоблачают неолиберальную теорию "просачивания вниз", согласно которой налоговые льготы для богатых и уменьшение роли государства повышают благосостояние трудящихся. Напротив, начавшийся 40 лет назад консервативный поворот привел к резкому росту неравенства. "Верхние" 10 процентов населения планеты сегодня контролируют 76 процентов богатства, в то время как "нижние" 50 процентов довольствуются 2 процентами. Средний размер активов в этих группах различается в 200 раз. В первой он составляет 771 тыс. долл., в нижней - 4 тыс.



Ярким показателем неравенства является распределение земельных ресурсов. 1 процент фермерских хозяйств контролирует три четверти сельхозугодий, в то время как 80 процентов крестьян работают на участках, чья площадь не превышает 2 га. Это приводит к выталкиванию людей из сел в города. Но капиталистическая урбанизация принципиально отличается от социалистической: вчерашние крестьяне становятся не рабочими, а пополняют неформальный сектор занятости и селятся в трущобах. Население последних, по ряду оценок, превышает 1,5 млрд человек.



Раскол углубляется как внутри отдельных стран, так и между "золотым миллиардом" и "третьим миром". Совокупное состояние 30 богатейших людей больше, чем суммарный ВВП всех стран Африки с населением 1,4 млрд человек. Процесс неоколониального закабаления виден по росту внешнего долга развивающихся стран. За девять месяцев этого года он увеличился на 5,7 трлн долл. - до 92,5 трлн долл.



Рабочее "Нет!"



Второй год пандемии окончательно опроверг домыслы, что кризис подтолкнет буржуазию к уступкам. Пытаясь компенсировать потери, она усиливает эксплуатацию. Рупор глобального капитала - британский журнал "Экономист" - говорит об этом с циничной прямотой. По словам его авторов, нельзя допустить отхода от заложенного при Рейгане и Тэтчер "либерального консенсуса" в пользу "раздувающегося государства". "Не дать профсоюзам и иждивенцам взять верх" - так формулирует издание "задачу-минимум".



Как реализуются эти "наказы", видно по последнему докладу международной конфедерации профсоюзов. Там подсчитали, что число государств, препятствующих регистрации профсоюзов, за последний год выросло с 89 до 109. Власти 87 процентов стран нарушают право на забастовку. В Бразилии, Гватемале, Колумбии, Мьянме, Нигерии и на Филиппинах происходили убийства профсоюзных активистов.



Трудящиеся отвечают протестами. 2021 год был отмечен забастовками, в том числе всеобщими, в десятках стран. В Южной Корее работники металлургической, химической, текстильной и других отраслей требовали расширения трудовых прав, повышения зарплаты и мер безопасности. По уровню производственного травматизма - до 1 млн случаев в год - страна находится в числе мировых лидеров. Власти ответили преследованиями. Митинги разгонялись, арестован глава конфедерации профсоюзов Ян Ген Су. В ответ 20 октября прошла общенациональная забастовка под лозунгами: "Долой неравенство!" и "За справедливое общество!".



Всеобщая забастовка охватила в сентябре Уругвай. Трудящиеся потребовали остановить тотальную приватизацию и обезземеливание крестьян, принять срочные меры для борьбы с бедностью. Схожая повестка у индийских протестов. Весь последний год в стране проходили многомиллионные марши против законов, отдающих аграрный сектор в лапы частных корпораций. Ни уговоры, ни насилие не сломили решимость граждан, и в ноябре власти отменили ненавистную реформу. Но борьба не закончена. Профсоюзы и левые партии объявили массовую мобилизацию для сопротивления неолиберальным инициативам, известным как "национальный конвейер монетизации". На февраль 2022 года намечена общеиндийская забастовка.



В течение нескольких дней продолжалась забастовка национального профсоюза рабочих Мали. Тысячи людей требовали трудоустройства молодежи и защиты трудовых прав. Серию протестов провели медработники Нигерии, возмущенные невыплатой зарплат и недофинансированием госбольниц.



Далеко не благостная картина и в странах, служащих оплотом глобального капитала. В США в январе-октябре прошли 170 забастовок. Среди протестующих оказался 10-тысячный коллектив заводов сельхозтехники "Джон Дир". Несмотря на рекордную прибыль в 6 млрд долл., компания снижает зарплаты и отменяет льготы. С апреля по июль продолжались выступления на автомобилестроительном гиганте "Вольво тракс". Рабочим удалось добиться заключения нового трудового соглашения с гарантией роста зарплаты. Свыше полугода длится протест горняков Алабамы. Невыносимые условия труда, включая 16-часовой рабочий день и 7-дневную рабочую неделю, толкнули к забастовке коллектив компании пищевой промышленности "Келлогг".



По Великобритании прокатились протесты водителей автобусов, а в Германии объявили забастовку свыше 30 тыс. железнодорожников. Несмотря на попытки запретить стачку, работники добились увеличения зарплаты. Общенациональная забастовка прошла в Греции. Ее участники требовали отменить пакет реформ, включающих увеличение рабочего дня до 10 часов и повышение лимита сверхурочной работы. Нарастает протестная волна в Италии. В октябре там бастовали работники транспорта, а 16 декабря прошла общенациональная забастовка. Поводом стал проект бюджета. В профсоюзах подчеркивают, что вместо снижения неравенства власти защищают интересы корпораций.



Недовольство неолиберальным курсом во многих странах сомкнулось с неприятием жестких санитарных мер, включая введение "ковид-паспортов". В заморских департаментах Франции - Гваделупе и Мартинике - это привело к многодневным беспорядкам. Представление о размахе протестов дает совместное исследование немецкого и колумбийского аналитических центров. Оно установило трехкратный рост крупных выступлений в мире за последние 15 лет. "Мы живем в период истории, сравнимый с 1848, 1917 и 1968 годами, когда массы восставали против прежнего пути и требовали перемен", - говорится в документе.



Капитал не сдается



Несмотря на масштаб протестов, их политические плоды остаются скромными. В 2021 году левые силы добились ряда успехов, в основном в Латинской Америке. Среди них победа Педро Кастильо в Перу, Сиомары Кастро в Гондурасе и Габриэля Борича в Чили, сохранение сандинистами власти в Никарагуа. Однако перуанское правительство испытывает жесточайшее давление правой оппозиции, что мешает ему приступить к важным реформам, с аналогичным вызовом наверняка столкнутся новые власти Гондураса и Чили.



Куда чувствительнее поражения левых в Аргентине, Эквадоре, Сальвадоре, Молдавии, Чехии. В последней коммунисты лишились парламентского представительства впервые в послевоенной истории. Причин здесь несколько. Во-первых, недостаточная последовательность левых сил, часто ставящих гендерные и т.п. проблемы выше классовой борьбы. Во-вторых, мобилизация капитала, который, с одной стороны, прибегает к террору, а с другой - одурманивает людей изощренной демагогией. Это проявилось в росте популярности ультраправых движений в Старом и Новом Свете.



Разобщенность рабочего движения облегчает империализму выполнение его задач. Пожалуй, главной тенденцией уходящего года стала институционализация антикитайского курса. Прежде он состоял из отдельных, слабо связанных между собой шагов, теперь все отчетливее их встраивание в единую стратегию. Ее задачу определил председатель комитета начальников штабов американской армии Марк Милли: "Китай хочет изменить мировой порядок. Наша цель - сохранить превосходство США".



Окончательно оформился военно-политический блок США, Австралии, Японии и Индии ("четверка"), первый очный саммит которого прошел в сентябре. С ним смыкается альянс AUKUS, образованный США, Великобританией и Австралией. Их целью является "сдерживание Пекина", для чего проводится милитаризация Азиатско-Тихоокеанского региона и отыскиваются поводы для усиления давления. Среди них "нарушения прав человека" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, Тибете и Гонконге, "агрессивные планы КНР" в отношении Тайваня. Преступая через признанный ими принцип "одного Китая", США накачивают остров вооружениями. К Вашингтону присоединился Евросоюз, наделив ролью провокатора Литву.



Идеологическую основу новой "холодной войны" заложил проведенный в США "саммит за демократию". Главным врагом на нем были провозглашены "экспортирующие свое влияние автократические режимы", для сопротивления которым выдвинута "инициатива демократического обновления". В его рамках Запад усилит поддержку "демократических сил", что подчеркнуло приглашение таких "борцов за свободу", как Светлана Тихановская, Хуан Гуайдо и гонконгский диссидент Натан Ло. Среди участников оказался и Тайвань. "Саммит не сделает Вашингтон вершиной демократии, а лишь более отчетливо покажет миру настоящее лицо американских манипуляторов и разрушителей демократии", - справедливо заявили в МИД КНР. Подтверждением этого стали решение английского суда выдать Джулиана Ассанжа США и дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.



Стремление буржуазии удержать власть усиливает нестабильность. 2021 год поставил многолетний рекорд по числу переворотов, которые произошли в Мьянме, Гвинее, Судане, Мали, Чаде. Непредсказуемая ситуация сохраняется в Афганистане и на Ближнем Востоке, переживших "демократические интервенции". Тем более насущной является потребность в создании мощного и сознательного рабочего движения, способного бросить вызов всевластию капитала.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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