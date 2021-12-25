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Призрак большой войны: почему Путин медлит с "планом Б", - М.Ростовский
17:07 27.12.2021

Кремль выдернул Европу и США из зоны комфорта – а вот россиян в нее пора вернуть

Чокаться шампанским в ночь на первое января мы будем не на фоне военных действий с "агрессивным блоком НАТО", но вот по поводу того, что случится после окончания новогодних каникул, мы никаких обещаний не даем - примерно так можно охарактеризовать суть риторического "подарка", который российская власть положила под елку всем гражданам страны.

Дмитрий Песков: "Мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой... Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас".

Сергей Лавров: "То, что они сейчас уже замахнулись, как сказал Путин, на порог нашего дома, конечно, это не может нас оставить безразличными".

Пожалуй, еще никогда в современной истории России бой "барабанов войны" не был столь оглушительным. И при всем неприятии действий НАТО, которое действительно потеряло берега, это заставляет задаться предельно некомфортными вопросами: не несет ли российское руководство куда-то на эмоциональной волне? Есть ли у Путина "план Б"? Точно ли Кремль знает, что он делает?

Если ориентироваться не на риторические, а на содержательные итоги деятельности российской дипломатии в 2021 году, то на данный момент выходит, что знает.

Известному деятелю американской мафии Аль Капоне принадлежит следующее знаменитое высказывание: "Добрым словом и пистолетом можно добиться гораздо большего, чем одним добрым словом". Похоже, международная политика функционирует по очень схожим законам.

Кратковременное сосредоточение российских войск вблизи украинской границы встряхнуло отношения Москвы и Запада, выдернуло США и Европу из зоны комфорта. Привычное для эпохи после окончания "холодной войны" статус-кво "Кремль громко заявляет, что он не потерпит, а НАТО реагирует на это как на фоновые шумы" оказалось сломанным. Москву услышали - услышали и сразу скорректировали свою позицию. Старая западная переговорная позиция "Обсуждать нам с вами нечего - мы все решим в своем кругу, без посторонних в вашем лице" оказалась на политическом мусорном полигоне. На смену политике бойкота пришла политика острого желания диалога. Если перефразировать Лаврова, то у порога Кремля сейчас образовалась очередь из потенциальных переговорщиков. Приступить к "плодотворным дискуссиям" готовы и сами американцы, и весь блок НАТО в целом.

Но вот ощущения хеппи-энда нет ни на грош. Вместо этого есть ощущение испуга, который упорно не заканчивается. По-другому, наверное, и быть не могло. Нельзя убедить в серьезности своих намерений Запад, не убедив сначала в том же самом свое собственное население. В мировых политических схватках всегда выигрывает тот, кто сумел захватить инициативу и сохранить ее, не раскрывая при этом до конца свои собственные карты.

В интервью журналу "Международная жизнь" заместитель Лаврова Сергей Рябков сказал об этом с непривычной для российского дипломата откровенностью: "В английском языке есть выражение "poker face". На эту тему даже хорошая мелодия написана Леди Гагой. Это каменное лицо, чтобы ни один мускул не дрогнул, когда оппонент на той стороне ломберного карточного столика сделал какой-то ход... Сказать, что может составить "план Б" в конкретном плане (на случай, если договориться с Западом не удастся. - "МК"), значит ослабить собственную позицию и облегчить решение этой задачи оппонентам".

Согласен, согласен и еще раз согласен. Но вот о чем Леди Гага не спела в своей песне. Знаменитый американский дипломат времен противостояния США и СССР Пол Нитце как-то раз заявил: "Одна из самых опасных форм человеческой ошибки - забыть о том, чего именно ты добиваешься". Пол Нитце знал о чем говорил. В истории мировой дипломатии он остался прежде всего благодаря своей легендарной "прогулке в лесу" с послом по особым поручениям советского МИДа Юлием Квицинским. В июле 1982 года, в период очередного резкого обострения отношений между Москвой и Вашингтоном, руководители делегаций СССР и США на переговорах об ограничении ядерных вооружений отправились побродить в лес недалеко от Женевы. Итогом этой прогулки стал переговорный прорыв, который первоначально был дезавуирован высшим руководством двух стран, но оказался частично востребован несколько лет спустя.

К чему я вспомнил сейчас эту историю? К тому, что у меня образовались очень серьезные стилистические (именно стилистические, а не содержательные) претензии к риторике наших официальных "говорящих голов". Если выражаться совсем по-простому, то хочется сказать этим головам следующее: хорош пугать! Все и так уже все поняли. Зачем повторять "страшилки" снова и снова?! От этого они лишь затираются и становятся лишь гораздо менее убедительными. А еще они способствуют возникновению эффекта, которого российской дипломатии необходимо избежать. Россия не должна себя позиционировать как бешеный медведь, который слетел с катушек и кричит окружающим: "Мне все равно, что будет! Дай мне, что я хочу, а иначе пусть весь мир летит в тартарары!"

Это не наш стиль поведения. Это стиль поведения Владимира Зеленского, которого столь много и столь справедливо критикуют в Москве. Наш "официальный российский медведь" не должен суетиться и повторяться. А еще не должен терять из виду свою главную цель, которая состоит в обеспечении безопасности страны.

Возможно, я чего-то не понимаю в искусстве дипломатии. Но мне кажется, что постоянное повторение тезиса "мир у последней черты" не повышает уверенность в том, что она с гарантией будет обеспечена на должном уровне.

Короче, веселого всем нам Нового года! Пусть 2022 год не принесет нам на фоне ковида еще и войну.

Мих. Ростовский

Источник - mk.ru
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