30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками стран Балтии?

17:49 27.12.2021

Итоги тридцатилетнего экономического развития государств, образовавшихся из республик бывшего СССР.



Рейтинг стран бывшего СССР по уровню безработицы

Как изменилась численность населения стран постсоветского пространства (в млн человек)

Как менялся ВВП стран постсоветского пространства с 1990-х годов*



30 лет назад, 26 декабря 1991 года, Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, которая констатировала прекращение существования Советского Союза.



С распадом СССР на карте мира появилось 15 новых государств, которым предстояло трансформировать свою экономику - совершить переход от плановой к рыночной. Приобретя самостоятельность, бывшие советские республики получили разный стартовый потенциал и прошли путь длиною в три десятилетия по-разному.



О том, как в течение 30 лет развивались экономики Латвии, Литвы и Эстонии, какие факторы повлияли на успехи и неудачи той или иной страны и к чему им удалось прийти сегодня, читайте в материале Sputnik.



Экономика СССР накануне распада



Восьмидесятые годы прошлого столетия, ставшие, по сути, "закатом" Советского Союза, ознаменовались рядом экономических проблем, которые впоследствии привели к сильнейшему кризису. Выбраться из него страна уже не смогла.



К середине 1980-х цены на нефть в мире обрушились на фоне серьезного сокращения спроса и перепроизводства: если в 1980 году стоимость "черного золота" на мировом рынке достигла пика ($35 за баррель с учетом инфляции, сегодня это равноценно примерно $118), то к 1986-му она упала до $10 и ниже (сегодня примерно $25). Такое падение не могло не отразиться на советской экономике, в которой нефть и нефтепродукты занимали важнейшее место (доля экспорта нефти во внешней торговле СССР составляла более 50%).



В то же время в стране проходила антиалкогольная компания (повлекшая за собой снижение поступлений в бюджет), серьезной статьей расходов была и война в Афганистане. Экономические реформы периода перестройки, а также ряд других причин (от сокращения промышленного производства до введения продовольственных талонов впервые со времен Великой Отечественной войны) в итоге привели к кризису 1989–1991 годов.



Несмотря на все это, в 1990 году экономика СССР оставалась второй в мире, опережая Германию, Японию, Китай и прочих, уступая лишь США. По данным Международного валютного фонда, ВВП Советского Союза в 1990-м находился на уровне $2,66 триллиона (12,1% от мирового значения).



Как отмечается в научной статье членов-корреспондентов РАН, докторов экономических наук Михаила Головнина и Руслана Гринберга, практически все советские республики испытали в 1990–1991 годах экономический спад.



Масштабы этого спада были максимальными в закавказских республиках (Армения - минус 21,1%, Азербайджан - минус 22,6%, Грузия - минус 43,1%) и минимальными в Туркменистане (минус 1,3%) и Узбекистане (минус 2,1%), тогда как в Кыргызстане наблюдался даже экономический рост (плюс 1,1%).



Сразу после распада СССР возникшие государства выбрали разные стратегии экономической трансформации, поэтому для более точного сопоставления развития экономик бывших союзных республик мы разделим их на две группы - страны Балтии, отправившиеся по пути интеграции в Европейский союз, и остальные 12 постсоветских государств.



Балтийский путь в Европу



Как ранее заявлял бывший посол России в Литве Александр Удальцов, республика вошла в СССР небольшой сельскохозяйственной страной, более трети жителей которой были заняты в аграрной сфере, а уровень жизни был одним из самых низких в Европе. Похожая ситуация наблюдалась в Латвии и Эстонии.



Спустя немногим более 50 лет страны Балтии выходили из СССР промышленно развитыми государствами с высоким стартовым потенциалом: в "витрину Советского Союза" было вложено немало денег (свыше $100 миллиардов), здесь открылось множество предприятий (от заводов до АЭС).



Однако после получения независимости многие модернизированные и построенные при СССР предприятия прекратили свое существование, в балтийских республиках стала расти безработица, и соответственно начался отток населения в европейские страны.



В целом депопуляция сегодня является одной из наиболее серьезных проблем в регионе - с момента распада СССР страны Балтии в сумме потеряли почти 25% населения. По показателям оттока граждан Литва и Латвия и вовсе занимают первые два места в Евросоюзе.



Главная причина депопуляции кроется в эмиграции: люди банально уезжают на заработки и ПМЖ в Западную Европу (интересный момент: граждане балтийских стран так боролись за существование собственных независимых государств, что сегодня лидируют по "побегу" из этих самых государств).



Не стоит также забывать о том, что в 1990-х годах из Латвии, Литвы и Эстонии массово уезжало русское население.



Худшие показатели уровня смертности в ЕС также у Литвы и Латвии. Превышение количества умерших над числом родившихся отмечается и в Эстонии.



Как итог - трудоспособное население мигрирует, в стране остаются пенсионеры, которых скоро банально некому будет содержать. Например, по словам специалиста Государственного центра стратегического анализа Литвы Индре Пусевайте, в 2050 году более половины жителей страны будут в преклонном возрасте.



Вскоре после распада СССР в структуре экономики балтийских стран на доминирующие позиции вместо промышленности начал выходить сектор услуг. Сегодня данная сфера занимает более 73% в ВВП Латвии, свыше 60% в ВВП Литвы и около 70% в ВВП Эстонии.



Чтобы такая экономическая модель функционировала, необходимо постоянно стимулировать внутренний спрос на услуги, что в современной Балтии часто делается в том числе нерыночными способами - такими, например, как дотации Евросоюза и денежные переводы мигрантов, работающих в Западной Европе.



Тем не менее экономики стран Балтии сегодня являются сильнейшими на всем постсоветском пространстве.



Если сейчас показатели Эстонии и Литвы находятся примерно на одном уровне (причем сегодня литовская экономика "обгоняет" эстонскую), то достаточно долгое время Таллин лидировал со значительным отрывом.



Как поясняет директор Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец, такие высокие показатели объясняются изначальной нацеленностью балтийских республик на вступление в Евросоюз.



"Страны Балтии, изначально нацелившиеся на интеграцию в ЕС, сразу попали "под крыло" Запада и получили его поддержку, при этом практически не имея сырьевых ресурсов, - говорит эксперт. - Исключением была Эстония, имеющая сланцевые месторождения. Собственно, сланец и стал основой эстонской экономики - страна буквально села на сырьевую иглу, за счет чего заняла лучшее положение среди государств Балтии. Но в целом патронаж Евросоюза, конечно, сильно помог балтийским странам встать на ноги".



Латвия, Литва и Эстония стали членами Евросоюза в 2004 году. С 2004-го по 2020-й Латвия получила от ЕС в виде дотаций более 15 миллиардов евро, Литва - свыше 19 миллиардов, а Эстония - более 10 миллиардов.



Другим важным фактором роста экономики стран Балтии является выгодное экономико-географическое положение, считает начальник отдела аналитики Исследовательского центра международной торговли и интеграции (ITI) Вячеслав Коломин.



"Еще с советских времен балтийские республики славились своей транспортной доступностью, - говорит он. - Многие транспортные потоки были нацелены на балтийские порты: тут и Клайпеда, и Рига, и Таллин. По сути, экономико-географическое положение сыграло роль тогда и продолжает играть сегодня - та же Беларусь по-прежнему поставляет свой калий через Балтию, несмотря на переориентацию значительной части грузопотоков в российские порты. Россия, к слову, тоже до последнего отправляла контейнерные поезда в данном направлении".



"Страны Балтии сегодня, понятное дело, по показателю ВВП (по ППС) на душу населения превосходят Россию, но надо отдавать себе отчет, что эти республики на протяжении многих лет получали дотации от ЕС. Однако уже сейчас понятно, что дотации будут сворачиваться и уровень жизни в Балтии начнет постепенно снижаться", - утверждает Алексей Зубец.



Действительно, в Евросоюзе все чаще говорят о снижении расходов на так называемую "политику сплочения" (меры, направленные на сокращение экономического разрыва между более и менее благополучными странами ЕС). От этого в большей степени пострадают балтийские республики, которые лишатся значительной части поступлений в бюджет.



"Мне кажется, страны Балтии по-прежнему не нашли своего места в Евросоюзе. По сути, сегодня они являются просто поставщиками рабочей силы для ЕС. За счет "политики сплочения" они достигли определенных результатов, уровень жизни подрос, но историей успеха это вряд ли назовешь", - заключил Вячеслав Коломин.