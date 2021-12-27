 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Елбасы прилетел в Питер. Путин собирает "неформальный саммит" глав/елбасов СНГ
00:01 28.12.2021

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина
Елбасы в Санкт-Петербурге Фото: Twitter/Aidos_Ukibay
Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в город Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.

Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ pic.twitter.com/o1Rle1ErtV

- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 27, 2021
28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ.

В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.
Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.

Источник - Zakon.kz
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