Елбасы прилетел в Питер. Путин собирает "неформальный саммит" глав/елбасов СНГ

00:01 28.12.2021

Назарбаев прибыл в Санкт-Петербург по приглашению Путина

Елбасы в Санкт-Петербурге Фото: Twitter/Aidos_Ukibay

Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в город Санкт-Петербург, сообщает Zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях пресс-секретарь Елбасы Айдос Укибай.



Первый Президент Казахстана Н.А.Назарбаев по приглашению Президента Российской Федерации прибыл в г.Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран-участниц СНГ pic.twitter.com/o1Rle1ErtV



- Aidos Ukibay (@Aidos_Ukibay) December 27, 2021

28 декабря пройдет неформальная встреча лидеров стран-участниц СНГ.



В ходе мероприятия предполагается обсуждение итогов проделанной совместной работы в рамках Содружества, перспектив развития многостороннего взаимодействия и повышения эффективности деятельности организации.

Кроме того, планируется рассмотреть актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.