Коммунистическую партию Китая обвинили в нападках на Рождество

00:09 28.12.2021 27 декабря 2021 |

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 20–26 декабря 2021 года стали: папа Франциск выступил с Рождественским посланием; патриарх Кирилл поздравил инославные Церкви; Израиль опровергает заявление глав Церквей Святой земли; новый канцлер Германии шагает по минному полю; патриарх Варфоломей заразился коронавирусом.



СТАНИСЛАВ СТРЕМИДЛОВСКИЙ, 27 декабря 2021



Папа Римский Франциск обратился с традиционным Рождественским посланием, передает Vatican News (Ватикан). "Слово стало плотью, дабы вступить в общение с нами: Бог желает не монолога, а диалога, ибо Сам Бог - Отец, и Сын, и Дух Святой - есть диалог, вечное и бесконечное единство любви и жизни. Придя в мир в Лике воплощенного Слова, Бог указал нам путь к встрече и диалогу. Более того - Он Сам воплотил в Себе этот Путь, дабы мы могли познать его и пройти с доверием и надеждой", - так начал понтифик. Он призвал вспомнить о "сирийском народе, живущем более десяти лет в условиях войны, вызвавшей множество жертв и неисчислимое количество беженцев". И обратился к Господу: "Будь светом и поддержкой для тех, кто верит и работает, даже идя против течения, в пользу встречи и диалога, и не дай метастазам злокачественного конфликта распространяться на Украине". Также в своем послании Франциск отметил другие регионы и проблемы, которые нуждаются в урегулировании.



Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил Рождественские поздравления главам инославных Церквей, которые празднуют Рождество Христово 25 декабря по григорианскому календарю, сообщает Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В числе адресатов посланий - папа Римский Франциск; католикос-патриарх Ассирийской церкви Востока Map Ава III; патриарх Маронитский Бешара Бутрос ар-Раи; католикос Востока и митрополит Маланкарский Василий Мар Фома Матфей III. В поздравлении говорится: "Сердечно поздравляю Вас со светлым праздником Рождества Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ныне предвечное Слово, Имже мир начал быть (Ин. 1:10), становится плотью и обитает с нами, полное благодати и истины (Ин. 1:14). Вочеловечение Сына Божия являет нам любовь и милость Создателя, пришедшего не для тoгo, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих (Мф. 20:28). Желаю Вам светлой радости о родившемся Спасителе, обильной помощи от Hero в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве - мира и благоденствия".



В это Рождество "нет мира на земле" в Вифлееме и Иерусалиме. С такими "отрезвляющими" словами, информирует America (Нью-Йорк, США), обратился к американским католикам почетный патриарх Иерусалима Мишель Саббах. Он отметил, что на оккупированных территориях "везде не хватает справедливости". Явно ссылаясь на резолюции ООН и условия соглашений в Осло, которые когда-то предлагали решение конфликта между Израилем и Палестиной на основе создания двух государств, патриарх подчеркнул, что все трудные решения уже приняты и не хватает только мужества довести их до конца. Он призвал политических лидеров США и Израиля изыскать это мужество и призвал западное сообщество оказать на них давление.



Израиль ответил главам Церквей, что их обвинения безосновательны и могут привести к разжиганию насилия, пишет Agenzia Fides (Ватикан). Так пресс-секретарь министерства иностранных дел Израиля Лиор Хаят отреагировал на заявление глав Церквей, в котором упоминались "бесчисленные нападения" на храмы, монастыри и представителей духовенства со стороны "радикальных групп". Осквернения и атаки совершались с явной целью "изгнания" христианского присутствия из Иерусалима и Святой земли. Израильский дипломат отметил в свою очередь, что "христианское население в Израиле, включая Иерусалим, пользуется полной свободой религии и вероисповедания, постоянно растет и является частью уникальной ткани израильского общества". А "заявление глав Церквей", предупредил Хаят, "вызывает раздражение, особенно если учесть их молчание о тяжелом положении многих христианских общин на Ближнем Востоке, которые страдают от дискриминации и преследований".



L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa (Рим, Италия) рассказывает о том, как празднуют Рождество христиане сирийского Идлиба. Никто уже не обращает внимания на отсутствие огней и рождественских украшений снаружи церкви, куда ходят христиане деревень Кнайе, Якобие и Гидаиде, которые находятся на единственной территории, контролируемой джихадистскими группировками, выступающими против правительства Башара Асада. Бедность растет с каждым днем из-за высокой стоимости жизни. Не хватает даже предметов первой необходимости. Единственное, в чем нет недостатка, так это в оружии, поскольку в этом районе до сих пор идут бои. С одной стороны - боевики "Хайят Тахрир аш-Шам" (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с другой - правительственные войска. Посреди всего этого - миллионы людей, как жителей провинции, так и беженцев, которые тщетно ждут окончания военных действий, чтобы вернуться в свои деревни, восстановить разрушенные дома и начать достойную жизнь. Сегодня в трех деревнях осталось всего 210 христианских семей, в общей сложности около 600 человек различных конфессий. Вместе с ними монахи-францисканцы, отец Ханна и отец Луай, будут праздновать Рождество "без огней", но "со Светом истинным". Ведь, как повторяет отец Ханна, "мы находимся недалеко от Антиохии, где святой апостол Павел начал свои странствия, распространяя Слово Божье, и где учеников Христа впервые назвали христианами".



UCA News (Гонконг, Китай) утверждает, что Коммунистическая партия Китая приказала ввести ограничения на празднование Рождества, назвав его "запрещенным западным праздником". В самом документе идет ссылка на всплеск случаев заражения коронавирусом, а также содержится призыв проводить "политику синоизации", которая не рекомендует отмечать праздники западной культуры. Сообщающие о данном решении китайских коммунистов издания заявляют, что получили копию документа на китайском языке и перевели его. Власти якобы намеревались сохранить его в тайне, чтобы избежать критики на Западе.



Кардинал Казимеж Ныч назвал встречу беженцев "подарком к польскому столу в канун Рождества", передает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Варшавский архиепископ напомнил о призыве папы Франциска оказать конкретную помощь беженцам, которые ждут помощи зачастую в крайне тяжелых условиях в транзитных лагерях. "Польская Церковь, епископат и благотворительная организация Caritas со своими центрами отреагировали незамедлительно, - сказал Ныч. - Мы предлагаем принять определенное количество беженцев. Мы будем это делать, и это будет происходить в сотрудничестве с правительством. И это будет важным символом любви в это Рождество. Хочется сказать, подарком к польскому рождественскому столу".



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Католическое агентство международного развития (CAFOD) сделало заявление по Афганистану, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Агентство призвало поддержать программу обеспечения чистой питьевой водой около 4000 афганских семей, обеспечив им доступ к ней путем предоставления и установки 200 резервуаров, а также снабдив их гигиеническими наборами. Тем временем антрополог Джейн Гудолл попросила благотворителей прекратить перечислять деньги в фонды дарения животных афганцам. По ее словам, раздача скота только наносит вред получателям, поскольку животных нужно кормить, им требуется много воды, а во многих местах и то, и другое часто находится в дефиците.



В Германии канцлер Олаф Шольц делает первые шаги на минном поле, рассказывает La Croix (Париж, Франция). На международном уровне он с головой окунулся в дипломатию. Париж, Брюссель, Варшава - три столицы, выбранные для его первых зарубежных визитов, подтверждают его приоритеты. Шольц не говорит об этом прямо, но он хочет стать более активным, чем его предшественница Ангела Меркель. В качестве доказательства он даже анонсировал в Риме план действий по улучшению отношений с Италией, что (неофициально) направлено в противовес тесным связям между Францией и южными европейскими странами. Однако с соседней Польшей отношения более сложные. Канцлер лавирует между приверженностью ЕС принципу верховенства права и поддержкой Варшавы в кризисе с Белоруссией. Нет передышки и по "российскому вопросу". Помимо угроз российского вторжения на Украину, с которыми Шольц хочет справиться согласованно с Евросоюзом, ему пришлось принимать неприятные решения, такие как высылка двух российских дипломатов после вынесения немецким судом приговора "российскому агенту". Канцлер также приостановил действие лицензии на вещание российского канала Russia Today. Несомненно, Шольцу хотелось бы лучшего начала его первых шагов в качестве канцлера.



Архиепископ Юзеф Станевский в сопровождении апостольского нунция в Белоруссии архиепископа Анте Йозича встретился с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем, информирует Catholic.by (Минск, Белоруссия). Во встрече также принял участие первый заместитель министра - посол Белоруссии при Святом престоле Сергей Алейник. Как сообщает сайт МИД Белоруссии, основными темами разговора стали текущее положение Католической церкви в республике, сотрудничество Святого престола и официального Минска и многосторонняя повестка дня. По итогам обсуждения стороны подтвердили стремление к укреплению межконфессионального диалога и активизации сотрудничества в различных сферах для достижения дальнейшей положительной динамики сотрудничества.



Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук встретился с новым послом Украины при Святом престоле Андреем Юрашем, пишет Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Встреча прошла в патриаршем доме во Львове. Шевчук поздравил Юраша с назначением и заверил в поддержке его дипломатической миссии со стороны УГКЦ, в частности, ее структур в Италии. Посол назвал разговор с архиепископом "продуктивным, чрезвычайно конкретным и системно вдохновляющим". В ходе разговора стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в развитии ватиканско-украинских отношений.



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Тест константинопольского патриарха Варфоломея на коронавирус оказался положительным, рассказывает Katholisch.de (Бонн, Германия). Согласно заявлению Константинопольского патриархата, инфекция у Варфоломея была выявлена во время планового обследования в Стамбуле. Патриарх "полностью" вакцинирован, и его болезнь имеет "легкие симптомы". 81-летний пациент "чувствует себя хорошо". В последние недели Варфоломей уже испытывал проблемы со здоровьем: в ноябре во время визита в США патриарху установили стент из-за проблем с сердцем.



В обзоре использованы материалы - официальных СМИ Ватикана Vatican News и L"Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L"Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома "Стражи Святой земли" Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты "Сибирская католическая газета".



27 декабря 2021

Станислав Стремидловский Источник - regnum.ru

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