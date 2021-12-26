Внешний долг Узбекистана достиг $37,6 млрд

00:17 28.12.2021

Совокупный внешний долг Республики Узбекистан с начала года увеличился на 11% или 3,7 млрд долларов США и по состоянию на 1 октября 2021 года составил 37,6 млрд долларов.



Об этом говорится в отчете ЦБ.



По данным регулятора, за 9 месяцев 2021 года чистый рост государственного внешнего долга с учетом изменений обменного курса и цен увеличился на 7% или на 1,5 млрд долларов и составил 22,9 млрд долларов на конец отчетного периода.



В то же время государственный сектор получил займы на общую сумму 2,5 млрд долларов, из которых 635 млн долларов выпущенные ценные бумаги по ставке 3,9% сроком на 10 лет и 2,5 трлн сумов по ставке 14% с сроком на 3 года были размещены 12 июля текущего года.



Рост задолженности частного сектора на 1 октября 2021 года составил 14,7 млрд долларов, увеличившись на 18% или 2,2 млрд долларов по сравнению с началом года, основная доля этого роста приходится в основном на банковский сектор и другие сектора.



Вместе с тем, за рассматриваемый период по государственному внешнему долгу погашение основного долга и процентов осуществлено на сумму 621,8 млн долларов и 307,6 млн долларов соответственно.