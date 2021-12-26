В Узбекистане вузы будут самостоятельно определять требования к одежде

00:24 28.12.2021

Президент подписал постановление "О дополнительных мерах по обеспечению академической и организационно-управленческой самостоятельности государственных высших образовательных учреждений".



Согласно документу, следующие полномочия Кабинета Министров и министерств (ведомств) передаются образовательным учреждениям:



● перевод обучения иностранных граждан из-за рубежа в государственные вузы;



● утверждение состава приемных комиссий, экзаменационных дисциплин;



● подтверждение прохождения практики;



● установление требований к одежде.



К концу 2022 года учебники всех государственных вузов будут полностью электронными, и будет запущена единая платформа "Электронная библиотека". Будет отменена бумажная форма подготовки отчетов в вузах. В информационной системе управления процессами высшего образования:



На первом этапе – до 1 марта 2022 года будут введены:



- раздел "Управление учебным процессом" (посещаемость, счет освоения и книга оценок, групповой журнал, расписание уроков и экзаменов будут оцифрованы);



- раздел "Управление научным процессом";



- раздел "Управление административным процессом";



- раздел "Управление финансово-хозяйственной деятельностью".



На втором этапе – до 1 мая 2022 года: вводится раздел "Надзор за качеством образования".