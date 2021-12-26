Для мира на Ближнем Востоке соседям надо договариваться, - Н.Плотников

00:51 28.12.2021 26.12.2021



В межгосударственных отношениях в регионе важным фактором становится вода



Об авторе: Николай Дмитриевич Плотников – руководитель Центра научно-аналитической информации Института востоковедения РАН, профессор факультета мировой политики МГУ им. М.В. Ломоносова, доктор политических наук.



Лидеру победившего в Ираке блока Муктаде ас-Садру предстоит сформировать кабинет министров и назначить премьера. Фото Reuters

За редким исключением для большинства стран Ближнего Востока 2021 год прошел в борьбе за выживание: вооруженные конфликты в Сирии и Йемене; напряженность в палестино-израильских отношениях, в мае переросшая в широкомасштабные взаимные удары; дальнейшая деградация государственности Ливана; непрекращающееся насилие в Ираке на фоне выборов в парламент и требований вывода из страны американских войск; обмены киберударами между Израилем и Ираном. Общие беды для всех – пандемия коронавируса, рост производства и потребления синтетических наркотиков. Многие страны пострадали из-за сильнейшей засухи.

Нельзя не упомянуть и об изменениях в политике некоторых государств, включая Саудовскую Аравию (КСА) и ОАЭ, по отношению к Дамаску. Там стали звучать голоса о необходимости постепенной нормализации отношений с Сирией и даже ее восстановления в Лиге арабских государств.



Сирия



В течение года широкомасштабных сражений не было. Боевые действия между Сирийской арабской армией (САА) / Сирийскими демократическими силами (СДС) с одной стороны и турецкой армией / отрядами оппозиции – с другой проходили в основном в провинциях Хасака, Дейр-эз-Зор, Ракка, Хомс, Хама, Идлиб и Алеппо. Часть Идлиба удерживают формирования "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Ее лидеры стремятся доказать, что группировка не имеет отношения к террористическим организациям, и пытаются добиться к себе такого же отношения, как к курдам.



В южной части Ракки и в пустынных районах провинции Дэйр-эз-Зор неоднократно имели место налеты на блокпосты САА боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещено в РФ). Борьбу с ними вели САА и отряды СДС. Не прекращались ракетные удары Израиля по сирийской территории. Основные цели – объекты Ирана. Турки планировали проведение очередной операции по оккупации еще части сирийской территории. Но благодаря России и США этого не произошло.



Из-за разрухи, вызванной многолетней гражданской войной, и санкций Запада в Сирии сложная экономическая ситуация. По сельскому хозяйству больно ударила засуха – сильнейшая за 70 лет. Воды не хватает людям, домашним животным и для орошения. До 60% сократилось поголовье скота. В некоторых местах производство сельхозкультур снизилось на 90% по сравнению с 2020-м. Как результат – ухудшение ситуации в области продовольственной безопасности для 12,4 млн сирийцев.



Вследствие перекрытия воды в реке Евфрат, основном водном ресурсе страны, многочисленными турецкими плотинами уровень в ней резко упал. Это сказалось на выработке электроэнергии ГЭС "Тишрин" и "Табка". Перерывы в подаче электроэнергии летом достигали 19 часов в сутки. По словам местных жителей, их жизнь "из кошмара превратилась в ад".



По пути турок пошла сирийская оппозиция. В 2021 году она построила на левом притоке Евфрата – реке Хабур – три плотины. В результате в провинции Хасаке в ряде мест река пересохла, вызвав экологическую катастрофу. Из-за острой нехватки воды резко возросли инфекционные (дизентерия, брюшной тиф, лептоспироз, холера) и паразитарные болезни. Нехватка воды способствует распространению COVID-19.



Постоянные турецкие обстрелы, засуха, нехватка воды, продовольствия и отсутствие электричества способствуют росту внутренней и внешней миграции.



Ливан



Ситуация в финансово-экономической сфере с каждым месяцем становилась все хуже. По прогнозам, Ливан, возможно, войдет в десятку, а возможно, и в тройку самых серьезных кризисов в мире с середины XIX века. ВВП страны сократился с 55 млрд долл. в 2018 году до прогнозируемых 20,5 млрд в 2021-м. ВВП на душу населения снизился на 37,1%.



Такое жесткое сокращение обычно связано с конфликтами и войнами. Падение Ливана происходит в мирное время. Страна столкнулась с неработающим сектором электроснабжения, проблемами водоснабжения, неспособностью утилизировать твердый мусор и организовать очистку сточных вод.



Наблюдался рост давления Саудовской Аравии и других монархий Персидского залива на Бейрут. Главная причина – они боятся растущего влияния "Хезболлы" и ее превращения во влиятельного регионального игрока. Но метя в "Хезболлу", КСА и его союзники бьют по государственности Ливана.



Ирак



Уходящий год для страны запомнится террористическими атаками ИГ, унесшим жизни десятков людей, массовыми проявлениями народного недовольства политикой властей и досрочными парламентскими выборами, состоявшимися 10 октября. С момента существования нынешнего Ирака на этих выборах была зафиксирована самая низкая явка. Из 22,1 млн зарегистрированных избирателей проголосовало только 9,6 млн.



По итогам голосования больше всего мест (74) получило Движение садристов шиитского проповедника Муктады ас-Садра. Впереди у него сложная задача – как лидера победившего блока сформировать по поручению президента страны кабинет министров и назначить премьера.



2021 год стал для Ирака вторым самым засушливым за последние 40 лет. Это вызвано изменениями климата и строительством Турцией на реке Тигр плотин. Как результат – производство пшеницы в провинции Найнава сократилось на 70%, а в Курдистане – наполовину. Некоторые семьи в провинции Анбар, не имея доступа к воде, вынуждены тратить до 80 долл. в месяц для ее покупки, что является для многих неподъемной суммой.



Иордания



Экономика королевства пережила негативное влияние COVID-19 лучше, чем другие страны региона. Тем не менее оно столкнулось с высоким уровнем безработицы (особенно среди молодежи – 48%), нехваткой финансовых средств, низким уровнем инвестиций, сокращением иностранной помощи как важнейшего компонента национальной экономики.



Из-за сильной засухи лишь пятая часть водохранилищ заполнена водой. Ситуация усугубляется и неурегулированностью использования ресурсов трансграничных рек Иордан и Ярмук с соседями – Сирией и Израилем. Это привело к увеличению откачки воды из подземных водоносных горизонтов, но большая часть из них почти исчерпана. Спрос на воду вырос в основном из-за увеличения населения королевства и роста беженцев (палестинцев и сирийцев). Это привело к резкому сокращению потребления воды на душу населения. При минимально допустимом уровне, по данным ООН, в 500 куб. м в год в Иордании этот показатель едва достигает 90 куб. м и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению. Нехватка воды негативно сказывается на сельском хозяйстве, в котором занята значительная часть трудоспособного населения.



Йемен



Семилетняя война между коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией, с одной стороны и повстанцами-хуситами – с другой привела к наихудшему в мире гуманитарному кризису. Среди населения высокая доля смертей из-за отсутствия медицинского обеспечения и лекарств, доступа к продовольствию, отсутствия безопасной к употреблению воды. По данным ООН, 80% населения, или 24 млн человек, необходима помощь. Причем 14,3 млн из них нуждаются в этом как можно быстрее.



На фронтах йеменской войны баланс сил все больше склоняется в пользу хуситов. Они намерены установить полный контроль над провинцией Мариб. Там, а также в провинциях Шабва и Хадрамаут сосредоточены основные нефтяные и газовые месторождения. Захват Мариба, дающего 70% всех доходов страны, позволит хуситам создать основу для своей экономики.



КСА война в Йемене обходится дорого в финансовом, политическом и репутационном отношении. Эр-Рияд ищет пути выхода из нее, чтобы не потерять лицо и авторитет в арабском мире.



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В 2022 году Ближний Восток ожидают дальнейший рост населения и очередная сильная засуха. Больше всего она затронет Сирию, Ирак, Иорданию и Йемен. Это еще больше обострит проблему с продовольственной безопасностью, приведет к новым беженцам и волне миграции в Европу.



Судя по поставкам Соединенными Штатами на свои военные базы на северо-востоке Сирии (Омар, Конико и Аль-Шаддади) оборудования, выделению 177 млн долл. на обучение и поддержку сил СДС и расширению чрезвычайных полномочий в отношении Сирии, объявленных президентом Джозефом Байденом, весьма вероятно, что американские войска останутся там в течение следующего года.



Маловероятно, что американские войска полностью покинут Ирак. Вероятнее всего, их базы останутся в Иракском Курдистане.



Основная борьба в Ираке за пост главы кабинета министров разгорится между США и Ираном. Борьба будет идти и за посты министров, связанных с силовым блоком, природными ресурсами и финансами. Новому кабинету Ирака предстоит решать вопрос внутренних переселенцев и беженцев. Это 1,2 млн человек. Многие из них желают вернуться в родные места, однако их жилища разрушены, нет средств на восстановление, а государство не гарантирует безопасность.



На март 2022 года в Ливане намечены парламентские выборы. Внешние силы пытаются обеспечить победу на них своих сателлитов. Как всегда, ставка на разжигание межконфессиональной розни и уличное насилие. Это может привести к провоцированию напряженности между шиитами и христианами, алавитами и суннитами, шиитами и суннитами.



Для Ближнего Востока свет в конце тоннеля забрезжит тогда, когда его лидеры поймут, что плывут в одной лодке в бушующем океане и без взаимной помощи могут погибнуть сами и погубить свои народы. Начинать надо с решения водной проблемы, которая все больше становится определяющим фактором в межгосударственных отношениях на Ближнем Востоке. Там политика, безопасность, вода и основные потребности человека всегда были тесно связаны. Источник - ng.ru

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