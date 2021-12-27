Несгибаемый карбонарий Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе обратно в тюрьму

07:48 28.12.2021

Представитель омбудсмена Анна Джаниашвили рассказала журналистам о своем посещении в военном госпитале города Гори экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.



По ее словам, политик пожаловался, что его намеревались перевезти из медучреждения обратно в тюрьму.



"К Саакашвили пришли люди и сообщили, что планировали вывезти его из госпиталя... Он оказал сопротивление, после чего ничего не помнит", - рассказала Джаниашвили, слова которой цитирует ТАСС.



Представитель омбудстмена добавила, что после того как Саакашвили пришел в себя после обморока, ему сообщили, что больше не собираются его никуда перевозить.



Инна Васейкина