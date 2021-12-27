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Талибы запретили афган-бабам болтаться по улицам без сопровождения мужа/брата
08:03 28.12.2021

"Талибан" запретил афганским женщинам путешествовать без сопровождения мужчин
Азия и мир, политика 10:58, 28 декабря 2021 Просмотров: 93

CentralAsia (CA) - "Талибан" запретил афганским женщинам путешествовать на расстояние более 45 миль (72 км) без сопровождения члена семьи мужского пола, сообщает Daily Mail.

Министерство по предотвращению порока в воскресенье заявило, что женщинам, желающим путешествовать чем-либо, кроме коротких расстояний, не следует предлагать транспорт, если они одни, и настояло на том, чтобы транспорт предлагался только тем, кто носит исламские хиджабы.

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 45 миль (72 км), не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", - сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что это должен быть близкий родственник мужского пола.

Руководство, распространенное в социальных сетях, появилось через несколько недель после того, как министерство попросило афганские телеканалы прекратить показ драматических произведений и мыльных опер с участием женщин-актеров. Министерство также призвало женщин-тележурналистов носить хиджаб во время выступлений.

В новой директиве министерства, запрещающей женщинам путешествовать в одиночку на значительные расстояния. Также в Афганистане запрещается слушать музыку в автомобилях.

Интерпретация талибами хиджаба, который может варьироваться от покрытия волос до вуали или покрытия всего тела, неясна, и большинство афганских женщин уже носят головные платки.

С момента прихода к власти в августе талибы наложили различные ограничения на женщин и девочек, несмотря на обещание более мягкого правила по сравнению с их первым пребыванием у власти в 1990-х годах.

В нескольких провинциях местные власти "Талибана" убедили вновь открыть школы, но многие девочки по-прежнему лишены возможности получить среднее образование.

Между тем министр образования Афганистана Абдул Баки Хаккани в воскресенье заявил, что причиной закрытия афганских университетов является совместное обучение и экономический кризис.

Министр талибов сказал, что им нужно организовать отдельные классы для девочек и нанять дополнительных преподавателей, которым нужно больше времени и дополнительных средств.

После захвата Афганистана талибы предложили запретить совместное обучение. Официальные лица талибов также распорядились, чтобы девочкам больше не разрешалось учиться в тех же классах, что и мальчикам, также и в университетах.

Что касается иностранных стипендий для афганских студентов, Хаккани сказал, что ни одной стране не будет разрешено предоставлять стипендии напрямую людям, и что управление стипендиями будет осуществляться через министерство высшего образования, сообщает Khaama Press.

В начале этого месяца исламистская группировка от имени своего верховного лидера издала указ, предписывающий правительству обеспечивать соблюдение прав женщин. В указе не упоминается доступ девочек к образованию.

Активисты надеются, что борьба талибов за международное признание и возврат помощи в одну из беднейших стран мира приведет к тому, что они пойдут на уступки женщинам.

Уважение прав женщин неоднократно упоминалось ключевыми глобальными донорами как условие восстановления помощи. Права женщин были серьезно ущемлены во время предыдущего пребывания у власти талибов. Затем их заставили носить полностью закрывающую паранджу, разрешили выходить из дома только в сопровождении мужчины и запретили работать и учиться.

Последние ограничения, введенные талибами, происходят на фоне острой нехватки продовольствия, продолжающейся засухи и сокращения пакетов помощи, в результате чего огромная часть населения Афганистана остается без еды.

На данный момент это, пожалуй, самый тяжелый гуманитарный кризис в мире, и самое печальное то, что своевременные действия и незамедлительные действия могли бы предотвратить его эскалацию.

Источник - centralasia.media
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