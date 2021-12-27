Живой труп. Горбачев получил от кыргызов "медаль имени Чингиза Айтматова"

08:26 28.12.2021

Ассоль Молдокматова вручила медаль Чингиза Айматова Михаилу Горбачеву

27 декабря 2021- Назгуль Абдыразакова



Генсек международного Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова телеведущая Ассоль Молдокматова в Доме правительства Москвы вручила 13 выдающимся личностям России медали Чингиза Айтматова. Об этом Молдокматова написала на своей страничке в "Фейсбук".



"В Доме правительства Москвы провела концерт-ораторию "Сотворение мира", а в завершение вручила медали Чингиза Айтматова от Иссык-Кульского форума. Наградила всего 13 персон, одной из которых заслуженно стал президент литейщиков РФ Иван Дубровин. Он создал более пятиста памятников по миру, четыре из которых были принесены в дар Кыргызстану", - написала Молдокматова.



По сообщениям СМИ, в числе награжденных был и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.