ТашХоким Артыкходжаев придумывает "Индекс удобства". Чем бы не тешилось...

08:33 28.12.2021

"Генплан своим путем": Артыкходжаев рассказал об "Индексе удобства"

24 декабря в столице прошла пятьдесят третья сессия Ташкентского городского кенгаша народных депутатов.

В ходе сессии депутат Отабек Жонбоев спросил у хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева о судьбе генплана столицы. Народный представитель подчеркнул, что в столице активно идут строительные работы.



Он спросил, каким образом построят социальные объекты, если генплан все еще не утвержден.



"Конечно, мы не можем говорить, что нет генплана. Мы работаем по старому генплану, разрабатываем новый. Но в мире есть такие вещи, его называют "Индексом удобства". Это создает удобство для жителей, то есть указывает куда что строить. Мы тоже загрузили себе данный индекс", - сказал Артыкходжаев.



Затем он сообщил, что на основе "Индекса удобства" соответствующие ведомства определяют в каких местах есть проблемы со школами и парками, в каких районах много торговых точек, а в каких – нет.



"Если мы будем превращать эти "красные" (места, где не хватает социальных объектов – ред.) территории в "зеленые", то для жителей будут созданы удобства. Все будет централизовано, удобства со всех сторон. Генплан своим путем, но это тоже связано с генпланом", - отметил градоначальник.



По словам Артыкходжаева, "Индекс удобства" указывает на место, куда можно построить объект, чтобы людям было удобно.



"Это является одним из основ генплана", - заключил хоким.



Напомним, разработка генерального плана Ташкента с участием иностранных компаний была предусмотрена в указе президента Шавката Мирзиеева от августа 2018 года.



В октябре 2019 года замхокима Ташкента Даврон Хидоятов в ходе пленарного заседания Сената сообщил, что концепция нового генерального плана Ташкента будет разработана и представлена в 2020 году.



В марте 2020 года главный архитектор Ташкента Нуриддин Сагатов рассказал, когда будет представлен новый генеральный план столицы.



"До этого времени были опубликованы несколько концепций генплана города Ташкента, но так как они не отвечали требования, генплан все еще не принят. Мы не можем точно сказать, когда генплан будет утвержден. Мы должны учитывать новые изменения, демографический процесс и т.д. Ташкент является не только столицей, но и городом, где растет численность населения", - сказал он.