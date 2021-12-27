Как технично "байтерекнуть" деньги казахстанцев. Новая схема - "Отбасы банк"

08:37 28.12.2021

"Отбасы банк" станет национальным институтом развития - Айдар Арифханов



Дочерняя организация холдинга "Байтерек" АО "Отбасы банк" станет национальным институтом развития. Об этом на заседании правительства РК сообщил председатель правления "Байтерека" Айдар Арифханов, сообщает Zakon.kz.

Глава холдинга проинформировал, что в рамках законопроекта по реформированию жилищной политики на базе "Отбасы банка" будет создан Центр по обеспечению жильем.



Он будет централизованно осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.



База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Кроме того, планируется изменение статуса банка второго уровня на банк, обладающий статусом национального института развития.

Айдар Арифханов

Также, по его словам, "Отбасы банком" совместно с акимами областей в рамках инструментов банка будет разработана программа льготной ипотеки с первоначальным взносом 10%, ставкой вознаграждения в пределах 2-5% для жителей моногородов с низким потенциалом развития. Запланированный срок создания продукта - первый квартал 2022 года.



Стоит также отметить, что по направлению системы жилищных строительных сбережений на сегодня в 2021 году населению уже выдано 73 тыс. льготных займов на общую сумму 1,1 трлн тг, из них в рамках госпрограммы "Нұрлы жер" выдано 13,6 тыс. займов на сумму 150 млрд тг.



вкладчики кредитование

Фото: холдинг "Байтерек"



По программе льготного кредитования для многодетных и малообеспеченных семей под 2% годовых "Бақытты отбасы" в 2021 году выделено 70 млрд тг, выдано 3837 займов на 45 млрд тг, дополнительно одобрено 873 займа на 10,2 млрд тг. Всего на 2022-2025 годы план выдач по "Бақытты отбасы" составляет 240 млрд тг.



В рамках жилищного строительства холдинг "Байтерек" продолжает работу и над другими направлениями по линии дочерней организации - АО "Казахстанская жилищная компания". Так, по направлению строительства кредитного жилья через механизм выкупа облигаций акиматам в 2021 году предоставлено фондирование на общую сумму 163,7 млрд тг, или 100% от утвержденного плана. Средства предоставляются на льготных условиях под 4,25% годовых на револьверной основе каждые два года. За 2022-2025 годы кумулятивно будут приобретены облигации акиматов на общую сумму 869 млрд тг для строительства 4 млн кв. м кредитного жилья (или 68,2 тыс. квартир).

Председатель правления



Также гарантию на завершение строительства получили 73 проекта на общую сумму 362 млрд тг, площадью 2 млн кв. м жилья. Это позволило защитить вклады населения на приобретение 21 тыс. квартир на коммерческом рынке. Всего до 2025 года будут прогарантированы проекты почти на 500 млрд тг.



Продолжается субсидирование кредитов частных застройщиков. Так, в текущем году при плане 20 млрд тг одобрены проекты на общую сумму 27,8 млрд тг. Стоимость коммерческих кредитов для строительных компаний была удешевлена в среднем на 50%. До 2025 года будут поддержаны проекты на общую сумму 100 млрд тг.



В настоящее время модернизируется Единая информационная система долевого участия "Казреестр", в том числе через интеграцию с государственными базами данных.



цифровизация

Фото: холдинг "Байтерек"



Это позволит сократить электронную регистрацию договоров долевого участия с трех дней до двух часов и исключить "двойные" продажи жилья на рынке среди недобросовестных застройщиков.

Айдар Арифханов

Также КЖК разработан маркетплейс строительных материалов, нацеленный на то, чтобы снизить себестоимость строительства жилья, а также поддержать казахстанских производителей.



Участники строительной отрасли смогут размещать там информацию о товарах, работах, услугах, а также совершать сделки.



Сейчас сформирована витрина потребностей в стройматериалах с функцией отправки коммерческих предложений отечественным производителям. На втором этапе, после определения статуса платформы и порядка приобретения через нее материалов, будет разработана функция заключения онлайн-договоров между поставщиками и застройщиками. Запуск маркетплейса в промышленную эксплуатацию будет осуществлен в первом квартале 2022 года.

Глава холдинга

В завершение Айдар Арифханов подчеркнул, что по итогам текущего года в рамках жилищного строительства достигнуты все запланированные индикаторы и работа холдинга по этому направлению будет продолжена.



Анастасия Московчук