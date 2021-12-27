Литва против Китая. Самая странная холодная война современности, - Кирилл Зайцев

08:59 28.12.2021 Литва взяла на себя роль главного антикитайского тарана в Европе

Кирилл Зайцев



На прошлой неделе обострился идущий уже почти год дипломатический конфликт Китая и Литвы. Недавно перешедший в торгово-логистическую плоскость, этот конфликт становится все более разрушительным. Аналогия с Моськой и Слоном здесь не вполне уместна, ведь за Литвой стоят мощные силы, внимательно анализирующие каждый шаг Китая.



В 1975 году Иди Амин объявил войну США. На следующий же день угандийский руководитель положил конец этой войне, назначив себя победителем одной из двух существовавших тогда в мире сверхдержав. То, что почти полвека назад выглядело эксцентричными выходками африканского царька, к XXI веку превратилось в осознанную политическую стратегию. Парадоксально, но широкое распространение информации и всеобщая доступность средств ее умножения лишь усугубили разрыв между внутренним и внешнеполитическим пиар-образами, которые производит государство. В качестве примера можно вспомнить некую страну в центре Европы, которая на рынке внутренней пропаганды уже восемь лет героически воюет с ордами восточного врага, а на внешнем фронте вполне нормально, пусть и не без истеричного настроя, сотрудничает с "агрессором". Недавняя геополитическая драма в отношениях самых неожиданных участников, Литвы и Китая, показала все минусы такой стратегии в случае наличия здравого смысла у одной из сторон.



До начала самой странной холодной войны современности в отношениях двух стран все шло на удивление неплохо: ходили товарные поезда, плавали грузовые корабли, по-литовски и по-китайски раздавались речи о сотрудничестве и взаимовыгодном партнерстве. Все изменилось вследствие неожиданного демарша Литвы против Брюсселя. Евросоюз уже давно разрабатывал схему торгового сотрудничества с КНР. Каждый раз эта схема носила новое название (к примеру, "Новый Шелковый путь"), но суть оставалась прежней: Китай желал получить сочный рынок для сбыта своих товаров, а Европа соглашалась сгладить некоторые логистические и бюрократические трудности в обмен на эти самые товары и доступ к китайскому рынку. Параллельно с этим по всей Европе набат били СМИ, странным образом связанные с международными фондами, чьи офисы находятся где-то в США. В их представлении (не лишенном, надо сказать, смысла) вслед за китайскими деньгами в Европу неизбежно должны прийти китайское деловое влияние и китайские политические интересы. Примерно то же самое говорилось и про российские газопроводы. Евросоюз утверждал, что хотя описанная вашингтонскими листками абстрактная безопасность - это здорово, но и взаимная торговля с растущим китайским рынком на дороге не валяется. Единственным в составе ЕС, кто всерьез воспринял истерики американцев про китайскую угрозу, был балтийский тигр Литва. Вильнюс вышел из соглашения (которое после этого, хоть и не вследствие этого, было заморожено на неопределенный срок), что стало символическим жестом демонстрации вассальной верности - да, наш сюзерен требует от нас одного, но сюзерен нашего сюзерена и его требования для нас важнее. Казалось бы, вышли и вышли, ведь на момент объявления соглашение имело большие перспективы и без участия Литвы с ее менее чем тремя миллионами населения и сотней миллиардов долларов ВВП. Китаю это не казалось невосполнимой потерей.



Но, выйдя из соглашения, Вильнюс вошел во вкус большой политики. Отныне Литва - самостоятельно или нет - взяла на себя роль главного антикитайского тарана в Европе. Суета вокруг Тайваня стала на этом пути еще одним шагом не только верности линии Вашингтона, но и показательной демонстрации пренебрежения мнением ЕС. Министр иностранных дел Литвы, заручившись поддержкой большинства местных депутатов, поставил подпись под требованием к ВОЗ включить Тайвань в цепочки работы организации. После этого Литва вышла из ряда организаций, созданных на волне той самой взаимной эйфории для укрепления отношений Китая и стран Европы. Все чаще внутри литовских коридоров власти (если в их Сейме вообще есть коридоры) стали слышны речи по поводу того, что обнаглевший Китай пора бы уже призвать к ответу за действия в отношении уйгуров (которые Сейм не преминул признать именно геноцидом) и что идеальным ответом будет давление на больную точку Китая – его разъединенность. Человеку со стороны крайне сложно понять специфику холодной гражданской войны между КНР и остатком Китайской республики, управляемым тем самым Гоминьданом, что основал еще Сунь Ятсен. Парадокс в том, что хотя формально обе стороны не признают по другую сторону Тайваньского пролива ничего, кроме собственной оккупированной территории, на деле связи двух осколков единого Китая куда теснее и даже, как это ни странно, доброжелательнее. В силу нежелания портить отношения с Пекином и лезть во внутрикитайские разборки большинство стран (в их числе Россия и США) просто открывают у себя "офисы сотрудничества с Тайбеем" или любые другие конторы, в названии которых не фигурирует слово "Тайвань". У нас, к примеру, это "Тайбэйско-Московская координационная комиссия по экономическому и культурному сотрудничеству". Литва же, надеясь поддеть китайцев и вызвать острую реакцию с их стороны, не мудрствуя лукаво просто открыла официальное представительство Тайваня, став вторым (после Ватикана) государством Европы, сделавшим это. За этим последовали другие шаги: показательное милование с Китайской республикой, т. е. Тайванем, по поводу доставки масок и вакцин AstraZeneca, взаимные отзывы послов с Китаем, присоединение (единственной среди всех европейских стран) к дипломатическому бойкоту зимней Олимпиады-2022 в Пекине, исключение китайских компаний из тендеров и прекращение всех совместных с Китаем проектов, которых за предыдущие несколько лет накопилось немало.



Литва привыкла действовать в контексте песочницы международных отношений на постсоветском пространстве. Большого партнера можно поливать грязью сколько угодно - его нужда в литовских портах и литовских покупателях (многочисленных и платежеспособных по меркам бывшего СССР) перевесит все обиды. Несколько лет назад такой подход в отношениях с Россией внезапно перестал работать, и Литва оказалась не нужна Москве даже в качестве перевалочной базы для своих товаров. Но боже упаси европейских политиков учиться на своих провалах - и вот уже Вильнюс ведет себя с Китаем еще более нагло, чем он вел себя с Россией даже в худшие моменты отношений. Нельзя сказать, что китайцы взбесились сразу, но их реакция, намеренно вызванная последовательным давлением на все возможные болевые точки, оказалась куда более резкой, чем та, к которой привыкла Литва. Китайцы начали последовательно рвать связи, установившиеся за время сотрудничества. При этом, в силу непропорционально разного значения этих связей для каждых из обеих стран, медийный эффект этих разрывов наводил шуму в европейской прессе. А в силу невозможности (иногда вызванной нежеланием, а иногда - бюрократическими моментами) напрямую запретить литовскую продукцию, Китай пошел на окольные меры, сработавшие ничуть не менее эффективно. Так, на минувшей неделе представители китайских сетей магазинов отказались продавать литовское пиво, пользовавшееся в стране популярностью. В начале декабря Китай заблокировал прием грузов из Литвы и заморозил поставку товаров в прибалтийскую республику. Более того, Пекин вычеркнул Литву из своих таможенных списков, формально перестав признавать существование этой страны на уровне поставок грузов. Китай также приостановил выдачу литовцам лицензий на продажу продовольственных товаров, существенно сократил лимиты на выдачу кредитов литовским клиентам и в целом поднял цены для литовских компаний, причем многое из этого произошло даже без формального вмешательства государства. Китайцы, если верить европейской прессе, не побрезговали давить и на зарубежных партнеров Литвы - немецкие фирмы получают из Пекина угрозы о прекращении сотрудничества в случае продолжения их отношений с литовскими партнерами. Помимо этого, были применены и стандартные методы дипломатического бойкота: полное прекращение выдачи виз и замена отозванного посла на поверенного в делах. Все это сопровождалось заявлениями самых разных китайских чиновников, говоривших о недопустимости подобного поведения в отношениях с КНР. Так, пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзян заявил, что "поход против общепринятых принципов не закончится для Литвы ничем хорошим", а в своем же материале для Global Times он пригрозил Литве попаданием в "мусорную корзину истории".



Литва такой реакцией была предельно возмущена и обратилась за помощью в Брюссель. По мнению Вильнюса, крайне неправильно вводить санкции против отдельной страны Евросоюза, не имея к самому ЕС особых претензий. Природа этого заявления не очень ясна - то ли литовцы призывают Китай ввести аналогичные санкции против всей Европы, то ли утверждают, что действуют от ее лица. В любом случае литовские власти поступают в соответствии со старым анекдотом: "А нас-то за что?". Брюссель к мольбам находящегося на отшибе холопа отнесся равнодушно - по слухам, активно разрабатываются новые проекты, связывающие ЕС и Китай, так что Литва здесь оказалась предоставлена сама себе. В этой ситуации литовские чиновники, журналисты и пресс-секретари министерств принялись сыпать статистикой, согласно которой не больно-то им Китай и нужен, поскольку торговля с этой страной составляет меньше процента от ВВП Литвы, а демократические ценности не продаются - словом, "зелен виноград".



Куда интереснее в этом отношении выглядит реакция Запада - не одной из его окраин, а непосредственно мыслительного центра. О ней можно с уверенностью судить по настроениям в крупных СМИ. Так, BBC из анализа ситуации делает вывод о том, что Литва поступила по-геройски, променяв китайские деньги на благосклонность США. Не имеющей экономических перспектив прибалтийской стране предлагается в буквальном смысле намазать на хлеб американское "Thank you!". Bloomberg рассмотрел положение вещей с позиции моральных принципов США и Британии - история с Литвой будет проверкой их чистоты, причем дальнейшая судьба самой Литвы в этой публикации никак не оговаривается. Politico, напротив, считает, что литовский конфликт с Китаем обнажает слабости Евросоюза и поднимает вопросы целесообразности его существования - при этом, опять же, о том, что же делать конкретно Литве, в материале не говорится. Позиция крохотной прибалтийской республики в очередной раз показательно никому не интересна - так было в ходе миграционного кризиса летом, так было в процессе антироссийских истерик конца осени-начала зимы, так оказалось и сейчас. Публицист Андрей Школьников в эфире канала "День-ТВ" сравнил Литву с безропотной жертвой, которую бросили под несущийся китайский поезд. Никакого ущерба Китаю это не нанесет, но позволит Западу чуть лучше понять алгоритм действий такой угрожающей и такой малоизученной страны. Когда понадобится новое испытание, на фронт антикитайской борьбы по очередному надуманному поводу будет вызван новый болванчик, готовый угробить свою экономику ради благосклонности BBC, Bloomberg и Reuters. Источник - zavtra.ru

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