Пресс-службу президента Киргизии возглавил "ташиевец" Алтынбек Жумаев

09:35 28.12.2021

28 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Друг Камчыбека Ташиева стал руководителем пресс-службы президента



Генеральный директор "Седьмого канала" Алтынбек Жумаев назначен руководителем службы информационной политики администрации президента. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.



Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.



Алтынбек Жумаев - давний соратник и друг главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также дружен с экс-спикером Жогорку Кенеша Ахматбеком Келдибековым. В 2017 году вместе с последним открыл в Оше еще один телеканал - "НурТВ". До назначения был советником председателя кабинета министров Акылбека Жапарова.



В 2020-м неожиданно стало известно, что "Седьмой канал" был продан бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву. На имущество (ОсОО "Канал D") Военная прокуратура наложила арест 9 августа 2019 года. Здание канала в южной столице опечатали. Однако спустя несколько дней следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После телеканал сразу вышел в эфир.



Во время судебного разбирательства выяснилось, что в 2018-м владелица информресурса Майрамкуль Мамбеталиева, как утверждали его учредители, продала телеканал за 7 миллионов сомов Алмазбеку Атамбаеву и общественному фонду "Апрель". Потом она заявила, что никаких бумаг не подписывала и сделки не заключала. Каким образом Атамбаев позже лишился "Седьмого канала", неизвестно.



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Нурай Марс освобождена от должности руководителя службы информационной политики администрации президента. Соответствующее распоряжение подписал Садыр Жапаров.



Она проработала в должности семь месяцев.