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В Сомали опять почти переворот. Поссорились президент (Мохамед) и премьер (Робле)
10:00 28.12.2021

"Косвенный переворот" в Сомали: напряжение в беспокойной стране растет
27 ДЕКАБРЯ 2021 ЯКУБ ХАДЖИЧ

Президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед заявил, что он приостановил полномочия премьер-министра Хуссейна Робле, что вызвало обвинения в "косвенном перевороте" на фоне затянувшейся вражды, в ходе которой оба лидера обмениваются обвинениями в затягивании парламентских выборов.

"Президент решил отстранить [премьер-министра] ... и прекратить его полномочия, поскольку он был связан с коррупцией", - говорится в заявлении канцелярии президента в понедельник, в котором Робле обвиняется во вмешательстве в расследование дела о захвате земли.

Добавляется, что командующий морскими силами также находится под следствием по обвинению в коррупции и отстранен от должности.

В ответ офис Робле назвал это заявление "возмутительным", заявив в Twitter, что попытка "военного захвата" офиса премьер-министра противоречит закону.

В отдельном сообщении говорится, что Робле по-прежнему "полностью привержен выполнению своей национальной ответственности за проведение приемлемого избирательного процесса, который завершится мирным переходом власти".

Помощник министра информации Абдирахман Юсуф Омар Адала назвал решение президента "косвенным переворотом".

"То, что происходит сегодня утром, является [косвенным] переворотом, но он не победит", - заявил Адала в Facebook, добавив, что развертывание сиовиков вокруг офиса Робле не помешает премьер-министру выполнять свои обязанности.

Позднее в понедельник посольство Соединенных Штатов в Сомали в своем Твиттере заявило, что оно "решительно" призывает лидеров Сомали "предпринять немедленные шаги для деэскалации напряженности в Могадишо, воздержаться от провокационных действий и избегать насилия".

Этот шаг президента, который широко известен под именем Фармааджо, произошел через день после обмена обвинениями с Робле в затягивании текущих парламентских выборов.

Давно отложенные выборы начались 1 ноября и должны были завершиться к 24 декабря, но один из новоизбранных законодателей заявил, что по состоянию на субботу были избраны только 24 из 275 представителей.

В заявлении, сделанном в воскресенье, офис Фармааджо сказал, что Робле "представляет серьезную угрозу избирательному процессу и превысил свои полномочия".

Позже в воскресенье офис Робле опубликовал собственное заявление, в котором говорится, что президент потратил "много времени, энергии и финансов на срыв национальных выборов" и "срывает избирательный процесс".

В соответствии со сложным непрямым избирательным процессом в Сомали, региональные советы должны выбрать сенат. Затем старейшины кланов выбирают членов нижней палаты, которая затем выбирает нового президента.

Шаг Фармааджо возобновляет конфронтацию, которая была разрешена, когда он назначил Робле ответственным за безопасность и организацию первых прямых выборов за более чем 30 лет.

Вооруженные фракции, союзные Мохамеду и Робле, в апреле захватили районы столицы, поскольку премьер-министр и оппозиция выступили против продления четырехлетнего срока президента еще на два года.

Столкновения между двумя группировками вынудили от 60 000 до 100 000 человек покинуть свои дома.

АВТОР: ЯКУБ ХАДЖИЧ

Источник - golosislama.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640674800
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