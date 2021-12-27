Как изменится система высшего образования в Казахстане

11:24 28.12.2021

Как изменится система высшего образования в Казахстане

Классификация вузов по группам будет основана на результатах образовательной и научной деятельности.



Заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов ответил на депутатский запрос касательно качества высшего образования, передает корреспондент Total.kz.



"Согласно поручению главы государства, данному по итогам третьего заседания Национального совета общественного доверия при президенте РК, по итогам обсуждения с академической общественностью разработана модель классификации вузов, которая была одобрена Советом по повышению конкурентоспособности и оптимизации вузов. Кроме того, данная модель классификации вузов предусмотрена в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК в области образования", - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.



Во-первых, по его словам, вузы будут распределяться по следующим группам: первая группа - вузы международного и национального уровня, вторая - вузы регионального уровня, третья группа - вузы отраслевого уровня. Остальные вузы будут вне указанных групп, т.е. относиться к четвертой группе. Впервые создаваемый вуз будет также относиться к четвертой группе.



Во-вторых, классификация вузов по группам будет основана на результатах образовательной, научной деятельности, интернационализации, а также вклада в экономику страны, региона и (или) отрасли. Для вузов, входящих в первые три группы, необходимо наличие аккредитации образовательных программ, их соответствие профессиональным стандартам. Успешность научной деятельности будет определяться в зависимости от уровня цитируемости профессорско-преподавательского состава, научной коллаборации, доходов от коммерциализации научных проектов, количества публикаций в рейтинговых журналах.