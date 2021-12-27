Кабул. Талибы расстреляли вышедших на протест афган-баб

11:44 28.12.2021

Талибы обстреляли вышедших на демонстрацию женщин в Кабуле



Боевики захватившего власть в Афганистане террористического движения "Талибан" (запрещено на территории России) обстреляли женщин, вышедших во вторник на демонстрацию в Кабуле, информирует афганское агентство Asvaka.



Как отмечается, инцидент случился в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Данные о жертвах или раненых не уточняются.



Ранее телеканал TOLOnews передавал, что группа женщин провела в афганской столице акцию протеста, требуя соблюдать их права и улучшить условия жизни. "Мы - голос голодных людей, - транслировал канал недовольных женщин. - Женщины проснулись, мы ненавидим дискриминацию". Согласно опубликованному видео, к демонстрации присоединились несколько десятков человек.



15 августа талибы без боя взяли Кабул, а 7 сентября объявили состав своего нового временного правительства, легитимность которого пока не признало ни одно государство.



Авторы: АЛЕКСАНДР ХОХРЯКОВ