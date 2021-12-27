Таджикистан со всего мира собирает на модернизацию Нурекской ГЭС

12:29 28.12.2021

НА МОДЕРНИЗАЦИЮ НУРЕКСКОЙ ГЭС – ВСЕМ МИРОМ

Всемирный банк выделил еще $65 млн. для модернизации Нурекской ГЭС. Ранее первая фаза проекта реабилитации ГЭС финансировалась Всемирным банком ($225,7 млн.), Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) ($60 млн.) и Евразийским банком развития (ЕАБР) ($40 млн.).



В рамках второй фазы модернизации Нурекской ГЭС поддерживается реабилитация шести гидроагрегатов, Нурекского моста, электростанции и других ключевых строений, наряду с наращиванием потенциала ГЭС с целью эффективной эксплуатации и обслуживания электростанции.



Финансирование от Всемирного банка в размере $65 млн. направлено на покрытие дефицита финансирования в размере $164 млн. в рамках второй фазы проекта.



Ожидается, что оставшийся дефицит будет покрываться за счет других потенциальных источников софинансирования, включая перераспределение сэкономленных средств ЕАБР и АБИИ, выделенных для поддержки первой фазы проекта. Общий объем инвестиций Всемирного банка для этого стратегически важного проекта составляет $341 млн.



Нурекская ГЭС обеспечивает около 50 процентов общего годового спроса на энергию в Таджикистане и поставляет большую часть энергии на экспорт. Из-за технических проблем первоначальная установленная мощность электростанции с 3,000 мегаватт снизилась до 2,320 мегаватт за последние четыре десятилетия. В настоящее время объект проходит первую капитальную реконструкцию с момента его ввода в эксплуатацию в 1972–1979 годах.



После завершения реабилитации мощность ГЭС увеличится до 3,214 мегаватт, что обеспечит улучшение электроснабжения в холодные зимние месяцы и принесет столь необходимые доходы от расширения экспорта электроэнергии в летние месяцы.