Снос гостиницы "Иссык-Куль": необходимость или уничтожение исторического наследия?

15:12 28.12.2021

Токтосун Шамбетов



В Кыргызстане снос гостиницы "Иссык-Куль" некоторые оппозиционные политики назвали "уничтожением исторического наследия" и раскритиковали власти страны за это решение.



В управлении делами президента между тем объясняют, что построенное в 1984 году здание перестало функционировать с 2007 года, и объект просто разрушался.



Данный вопрос активно обсуждается и пользователями соцсетей, разделив их на два лагеря, где одни выступаю против, а другие согласны, что лучше возвести на месте прежнего отеля новый комплекс.







"Историческое наследие"



Лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров напомнил, что гостиница "Иссык-Куль" является одним из исторических памятников архитектуры в столице, а потому выступил против ее сноса. По его мнению, такое решение, возможно, было принято из-за прилегающей к объекту территории и проекта с участием китайских инвесторов, которые проявляли интерес к этим землям:



– Понятно, откуда "растут ноги", ведь в 2008-2009 годах китайские инвесторы хотели построить там здание и, возможно, Акылбек Жапаров имеет к нему отношение. Но это здание, скорее всего, является историческим, архитектурным памятником – если не республиканского значения, то на уровне столицы. Но кто исключил гостиницу из этого списка? Почему? Вот это важный вопрос.



Политик распространил это свое обращение в соцсетях. Глава кабмина КР Акылбек Жапаров данное заявление пока не комментирует.



Между тем, пресс-секретарь президента КР Эрбол Султанбаев заявил следующее:



– Не припомнится, чтобы господин Мадумаров за время своей государственной, политической или общественной деятельности когда-либо публично заявлял о необходимости восстановления гостиницы "Иссык-Куль". Складывается ощущение, что указанный политик просто пытается "создать шум" на любой "актуальной теме".



При этом он заверил, что вопрос о привлечении каких-либо иностранных инвесторов для строительства нового здания на месте гостиницы на сегодня не стоит.



24 декабря Управление делами президента КР прокомментировало факт сноса гостиницы "Иссык-Куль" сообщило, что построенное в 1984 году здание перестало функционировать с 2007 года.



Отмечалось, что на протяжении нескольких лет велись переговоры по реконструкции здания и эксплуатации в качестве современной гостиницы, однако инвесторов не нашлось. В результате в течение 13-14 лет гостиница простаивала и постепенно разрушалась.



В связи с этим, как пояснили в управделами, для более рационального использования средств, а также разгрузки автомобильных дорог и улучшения эстетического вида столицы, было принято решение построить на месте гостиницы "Иссык-Куль" новый административный комплекс государственного значения.



Сколько средств понадобится на новый проект и какова общая площадь объекта, не сообщается.



Гостиница без развития



Экс-глава управделами президента и бывший мэр Бишкека Балбак Тулобаев – один из тех, кто хорошо знаком с историей гостиницы "Иссык-Куль". По его словам, в прошлом году при Минкультуры была создана комиссия по изучению историко-архитектурных памятников и данный объект был выведен из списка таких зданий. Сам он поддерживает инициативу сноса отеля и строительства чего-то нового:



– Когда по той трассе едут президент, глава кабмина, перекрывают дорогу, создаются неудобства для граждан. Поэтому было бы хорошо, если вместо разрушающейся, непригодной для использования гостиницы появится новый объект, а рядом будут зеленые насаждения.



Строительство в 1984 году здания гостиницы "Иссык-Куль" из 8 этажей было приурочено к 60-летию Кыргызской ССР. Она была рассчитана на 200 мест, для гостей работал кафе-ресторан. А в 1993 году объект был признан архитектурным памятником.



В 2019 году в гостинице было предложено разместить аппарат правительства. Заявлялось, что для ремонта здания понадобится свыше 60 млн долларов.



Заслуженный архитектор Киргизской ССР Ишенбай Кадырбеков назвал решение о сносе гостиницы "Иссык-Куль" вандализмом:



– Это архитектурный памятник, построенный до периода независимого Кыргызстана. Мы должны хранить нашу историю, а она сохраняется архитектурой. Сегодня может не нравиться, но через 100 лет это будет цениться как самый дорогой объект. Автором этого здания выступил видный архитектор Каныбек Алыкулов и там впервые воплотили образ юрты. Можно было изменить назначение объекта, но не сносить его. Если так хочется что-то построить, полно пустых участков.



В 2017 году в Бишкеке было разрешено снести построенный в 1980-х годах ресторан "Нарын", но на его месте до сих пор ничего не построили.



Адаптированный перевод c кыргызского.



Токтосун Шамбетов

Корреспондент радио "Азаттык". Сотрудничает с радио "Азаттык" с 2012 года.