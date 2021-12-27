Украина. На здании облсовета Тернополя вывесили огромный баннер с Бандерой

15:15 28.12.2021

Глава областного совета Тернопольской области на западе Украины Михаил Головко сообщил на своей странице в Facebook, что на здании облсовета в Тернополе был размещен гигантский баннер с идеологом украинского национализма Степаном Бандерой, основателем запрещенной в России организации "Украинская повстанческая армия".







Головко объяснил, что это было сделано для привлечения внимания населения к 113-й годовщине со дня рождения Бандеры. Также в память Бандеры 1 января в Тернополе намерены провести факельное шествие.



Напомним, что 14 декабря в Тернополе неизвестные облили красной краской памятник Бандеры. А через неделю памятник забросали яйцами. В настоящее время памятник взят под круглосуточную охрану полицией.



Остап Жуков