Нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ с запретом на повторный въезд

15:18 28.12.2021

Нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ с запретом на повторный въезд

Текст: Иван Петров

Иностранных граждан, не оформивших разрешительные документы на трудовую деятельность в России, в новом году станут не только штрафовать, но и выдворять из страны. Об этом во вторник сообщили в МВД России.



В полиции напомнили, что действие принятых президентом РФ временных "пандемийных" мер в отношении мигрантов истекает 31 декабря 2021 года. По данным МВД, в период с марта 2020 года более 7 млн иностранцев уже получили необходимые разрешительные документы. Из них 1,5 млн зарегистрировали свое пребывание на территории Российской Федерации.



Тем же, кто еще до сих пор не легализовался, в МВД настоятельно рекомендуют "безотлагательно обратиться в органы внутренних дел".



При этом граждане Азербайджана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана и Украины вправе обратиться за получением патента без учета требований к сроку подачи документов и заявленной цели въезда в РФ. Граждане государств-членов Евразийского экономического союза вправе заключить трудовые или гражданско-правовые договоры независимо от цели въезда в Россию.



Кроме того, до 31 декабря работодателям нужно успеть оформить с иностранными сотрудниками трудовые отношения и в трехдневный срок уведомить об этом полицейских.



В МВД напоминают, что размер штрафа для нелегальных работников составляет до 5 тысяч рублей. Но уже с 1 января 2022 года к ним могут быть приняты "меры, связанные с выдворением за пределы России и запретом на обратный въезд".



Работодатели, незаконно привлекающие иностранных граждан к трудовой деятельности, могут быть оштрафованы на сумму до 800 тысяч рублей за каждого нелегала.