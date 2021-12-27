 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Запад наивен. Чего хотят Путин, Си и Хаменеи, - Wall Street Journal
15:19 28.12.2021

The Wall Street Journal (США): чего хотят Путин, Си и Хаменеи
The Wall Street Journal: западные элиты наивны, поэтому не могут противостоять автократам Путину и Си

Демократии склонны игнорировать угрозы, пишет автор The Wall Street Journal. Они предполагают, что все остальные мыслят так же, но в этом и заключается их ошибка. Сегодня непосредственная угроза, по мнению автора, состоит в возможном "вторжении" России на Украину. При этом в Кремле не раз опровергали связанные с этим слухи.

Западная элита наивна в отношении автократов, для которых амбиции важнее одобрения.

Аарон Маклин (Aaron MacLean)

Несмотря на многократные предостережения, Соединенные Штаты и их союзники оказались не готовы к тем вызовам, которые бросает им клика евразийских автократов. Склад ума народов демократических стран и их лидеров не раз приводил нас к тому, что мы оказывались незащищенными, и это требует определенного анализа. Главная ошибка - это уверенность в том, что люди типа Владимира Путина, Си Цзиньпина и Али Хаменеи хотят того же, чего и большинство на Западе. Но это не так.

Сейчас самая непосредственная угроза состоит в том, что Путин может напасть на Украину или отличиться другими безрассудными и злобными действиями. Как и в 2014 году, когда Путин захватил Крым, возникло некое ошеломленное неверие в такую наглость, а также замешательство по поводу его намерений. Один неназванный высокопоставленный чиновник из администрации 17 декабря сказал репортерам: "Российскому народу не нужна война с Украиной. Он не хочет, чтобы его сыновья возвращались домой в мешках для трупов. Ему не нужна очередная зарубежная авантюра. Ему нужно более совершенное здравоохранение, более качественное восстановление, дороги, школы, нужны экономические возможности".

Столь неуместная ссылка на призывы из программы Байдена (а именно они явно прослеживаются в словах чиновника) вызывает смех. Но она демонстрирует непонимание того, что Путин ставит материальные потребности российского народа намного ниже собственных устремлений. Он не против того, чтобы потешить чувство национальной гордости россиян посредством классических захватов "исконных земель", потому что это может укрепить его политическое положение больше, чем экономический рост.

Даже те, кто признает враждебность путинских намерений, говорят об этом лишь с мягким осуждением. В 2014 году госсекретаря Джона Керри подняли на смех, когда он сказал о Путине следующее: "Просто в XXI веке не ведут себя так, как в XIX-м, никто не нападает на другую страну под абсолютно надуманным предлогом".

Такие насмешки не остановили Майкла Макфола (Michael McFaul), который при Обаме работал послом США в России. Он повторил эту мысль на прошлой неделе, обратившись к Твиттеру: "Путин - человек XIX века. Для него это трагедия, ведь он живет в XXI веке". Похоже, позиция Керри-Макфола такова: заработать гражданство в нынешнем веке можно только по усмотрению западных элит.

В таком игнорировании угроз нет ничего нового. В своей написанной в 1919 году и ставшей классикой книге "Демократические идеалы и реальность" (Democratic Ideals and Reality) британский стратег Хэлфорд Маккиндер (Halford Mackinder) отмечает, что современная демократия по сути дела идеалистическая. Она нацелена на то, чтобы "каждый человек жил полной жизнью, в которой присутствует самоуважение". Из-за такого идеализма демократии становились легкой добычей для людей, подобных немецкому кайзеру. "Демократия отказывается мыслить стратегически до тех пор, пока ее не принудят к этому интересы обороны", - замечает Маккиндер, имея в виду печальные последствия Первой мировой войны.

Десятью годами ранее соотечественник Маккиндера Норман Эйнджелл (Norman Angell) опубликовал оказавшее значительное влияние сочинение "Великое заблуждение" (The Great Illusion), в котором утверждает, что война между великими державами по сути дела устарела. Между тем, на довоенной литературной сцене в Германии царил иной дух. В 1912 году там вышла книга генерала Фридриха фон Бернгарди (Friedrich von Bernhardi) "Германия и следующая война" (Germany and the Next War), а также ее продолжение. В 1913 году она была опубликована на английском языке под названием "Британия как вассал Германии" (Britain as Germany"s Vassal).

Маккиндер предупреждал о недостатках идеалистических инициатив, таких как Лига наций, и его предостережения вполне применимы к тому мировому порядку, что был создан после Второй мировой войны. Такие институты и навязываемые ими нормы помогают урегулировать международные споры, и нет сомнений, что они вносят свой вклад в дело мира между великими державами, который сохраняется уже очень давно, с 1945 года.

Но они не являются решающими. Жесткая сила Запада, и особенно США, а также ужасающая реальность ядерного оружия имеет большее значение. И сегодня это важнее всего.

С презрением относясь к решимости и серьезности своих западных партнеров, новейшее поколение евразийский автократов испытывает новые методы в целях достижения традиционных целей своей государственной политики, к которым относится территориальная экспансия, не страшась при этом оснащенных ядерным оружием коалиций. Аннексия Крыма стала самым крупным достижением такого новаторского подхода.

Эти правители идут на такие риски, которые непозволительны их западным коллегам, потому что они иначе думают. Такие люди получают намного более суровое образование в школе авторитарной политики, и они знают о многообразии человеческих амбиций, которые современные либеральные государства с самого начала стараются подавлять во имя мира и комфорта.

У России, Китая и Ирана есть свои, довольно сложные, но похожие проблемы. А цели и идеологии их лидеров различаются. Но автократов на их безрассудные поступки вдохновляют фантазии, которые давно уже стали проклятием для современных демократий. Администрация Байдена и демократические лидеры во всем мире должны признать, что эти люди хотят не того, чего хотим мы, и что арка истории не всегда склоняется в сторону справедливости. Плохие парни могут побеждать.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640693940
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