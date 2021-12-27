 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кто виноват? Что творится с ценами на рос-газ в Европе, - "Kayhan"
15:20 28.12.2021

Kayhan (Иран): цены на газ в Европе беспрецедентно высоки. Но виновен ли "Газпром"?
Kayhan: цены на газ в Европе беспрецедентно высоки, но виноват не "Газпром"

Многие склонны обвинять Россию в том, что она своими решениями по приостановке транзита создает дополнительный ажиотаж вокруг газа, пишет Kayhan. Однако авторы издания считают, что вины Москвы в том, что цена на голубое топливо бьет рекорды, нет. Кто ответственен за энергетический кризис в Европе - читайте в статье.

Газовый поток в Европу

Цены на природный газ в Европе уже повторно бьют рекорды. Они достигли беспрецедентных значений за всю историю континента. И все говорят о том, что топливный кризис в Европе нельзя трактовать без учета противоречий в отношениях европейских стран с главным поставщиком топлива на континент - Российской Федерацией. Но действительно ли Россия "виновна", а если точнее, одна крупнейшая российская компания, поставляющая газ европейскому потребителю - "Газпром"? Не сыграли ли роль в нынешнем взлете цен на газ иные обстоятельства?

Как сообщила Межбанковская европейская биржа в Лондоне, цена "голубого топлива" за один кубический метр достигла в первые дни минувшей недели цифры в 2150 долларов. Это считается самой высокой ценой на природный газ за всю историю Европы, с того момента, как он стал основным топливом для европейского потребителя и главным источником производства электроэнергии для европейской экономики. Причем за все предыдущую неделю, то есть за период с 14 по 21 декабря, цена выросла почти на 27%!

Информагентства сообщают, что компания "Газпром", главный экспортер российского природного газа, во вторник минувшей недели приостановил транзитные поставки в Германию по трубопроводу Ямал-Урал. Однако, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, решение о приостановке транзита связано с чисто коммерческими обстоятельствами и не имеет никакого отношения ни к политике, ни к отсутствию подвижек в вопросе о сертификации давно уже построенного газопровода "Северный поток - 2".

В ситуации, когда США продолжают давить на своих европейских партнеров, чтобы они заняли как можно более жесткую позицию в отношении России по ряду международных проблем (главной из которых является, безусловно, Украина), весьма примечательное и интересное заявление сделал премьер-министр Италии. В ходе одной из пресс-конференций в итальянской столице глава правительства Италии Марио Драги заявил, что европейцы не смогут повлиять на Россию новыми санкциями в связи проблемой газового кризиса.

Во-первых, надо признать, что с того момента, как Германия начала затягивать вопрос с сертификацией трубопровода "Северный поток - 2", Европа засвидетельствовала небывалый взлет цен на энергоносители. Берлин объяснил необходимость отсрочить сертификацию проекта тем, что его обеспокоили многочисленные нарушения в документации, а также "несоответствие" самого проекта стандартам Евросоюза. Причем в тот самый момент какого-либо сильного давления на Берлин со стороны США не наблюдалось. Почему же Берлин не делал подобного заявления раньше? Ведь там наверняка знали об упомянутых нарушениях и несоответствиях европейскому законодательству и правилам ЕС? К тому же, в самом Берлине, на фоне чрезвычайного недовольства со стороны Польши и Украины, подчеркнули, что решение по отсрочке сертификации не связано с политикой. Так почему же там не могут ускорить завершение всех необходимых процедур и найти способ решить вопрос сертификации?

Известно, что новая ветка газопровода построена специально для поставок российского газа в Европу в больших объемах и по заказу самих европейских потребителей, главным из которых является Германия. Да, проект сопровождали многочисленные препятствия, такие, как американские санкции, изменения в европейском законодательстве, однако до сих пор все препятствия удавалось обходить, и к началу нынешней осени строительство, наконец, было завершено.

Однако тогда же, к началу осени, в континентальной Европе резко выросли счета за электроэнергию, что повлекло за собой опасения по поводу роста инфляции. Многие говорили о том, что холодная погода в начале осени по всей Европе и практическая остановка работы ветряных двигателей из-за отсутствия ветра тоже привели к росту спроса на ископаемое топливо. Однако в общем объеме производства электроэнергии ветряные двигатели по всему миру, и в Европе в частности, не занимают столь большого места, чтобы утверждать, что именно это обстоятельство сыграло какую-либо решающую роль. Российско-украинские противоречия, безусловно, оказали некоторое влияние на газовый кризис, но только отчасти, ведь и они возникли вовсе не нынешней осенью. Многие склонны обвинять Россию, которая якобы создает своими решениями по приостановке транзита дополнительный ажиотаж вокруг газа. России, несомненно, выгодна высокая цена на природный газ, однако еще более выгоден скорейший запуск в эксплуатацию "Северного Потока - 2".

В целом же, как видно, в небывалом росте цен на газ в Европе сыграло роль сразу несколько обстоятельств, однако, на самом деле, пока трудно объяснить, что же имело решающее значение. Ясно только одно: кризис вокруг Украины продолжит и в ближайшем будущем оказывать, если не решающее, то заметное влияние на рост цен на энергоносители. Или, по крайней мере, будет влиять до тех пор, пока сами европейцы не сделают свою позицию по Украине чуть более прагматичной и не согласятся, ради собственной же выгоды, поступиться своей псевдосолидарностью и нерушимостью евроатлантических принципов.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640694000
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