Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал". Как особо злобного "иностранного агента"

15:21 28.12.2021

Окончательно: в России больше не будет ни одного "Мемориала"



Верховный суд РФ удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал" (признано в РФ иноагентом). Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает ТАСС.



"Иск Генеральной прокуратуры о ликвидации Международного историко-просветительского общества „Мемориал" удовлетворить", - огласила решение судья Алла Назарова.

Суд огласил только резолютивную часть решения, мотивы пока неизвестны. Решение суда еще не вступило в силу, и "Мемориал" намерен его обжаловать.