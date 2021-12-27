Эрдоган проигрывает двум мэрам-оппозиционерам - опрос за полтора года до выборов

15:24 28.12.2021

Мансур Яваш, Экрем Имамоглу и Реджеп Тайип Эрдоган.



Согласно новому опросу, проведëнному социологической компанией MetroPoll (штаб-квартира в Анкаре), мэры Стамбула и Анкары, являющиеся членами ведущей оппозиционной Республиканской народной партии (РНП), имеют в настоящее время большое электоральное преимущество перед президентом страны, лидером правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщает турецкое информагентство Bianet (оппозиционное издание).



Согласно опросу, в случае проведения президентских выборов, на которых бы конкурентами Эрдогана были бы мэр Стамбула Экрем Имамоглу или градоначальник Анкары Мансур Яваш (второй тур выборов в ближайшее воскресенье), первый получил бы 48,7 процентов голосов против 36,6% Эрдогана, а столичный мэр - 54,4% при 32,2% у действующего главы государства.



Хотя РНП пока не объявила своего кандидата на выборах, которые должны состояться в июне 2023 года, Имамоглу, Яваш и лидер турецких республиканцев Кемаль Кылычдароглу считаются наиболее вероятными конкурентами Эрдогана.



В течение всего 2021 года главы двух крупнейших мегаполисов страны опережали председателя ПСР в большинстве замерах общественного мнения, отмечает Bianet.



В опросе относительно предстоящих парламентских выборов партия власти сохранила лидирующую позицию, хотя и с весьма скромным результатом в 26,2% голосов респондентов. За ПСР следуют РНП (21,4%) и "Хорошая партия" (İYİ) под руководством Мерал Акшенер (10,9%).



Союзник Эрдогана по "Альянсу народа" на всеобщих выборах 2018 года Партия националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели набирает только 4,2%, недостаточных для прохождения в парламент (проходной барьер - 10%).



Прокурдская Партия демократии народов (ПДН), которая располагает второй по численности оппозиционной фракцией, после РНП, в нынешнем составе парламента, довольствовалась 9,1% голосов участников опроса.



Как сообщало EADaily, ранее в этом году в Турции были опубликованы результаты нескольких соцопросов, согласно которым нынешние власти значительно утратили доверие граждан, что дало основания местной оппозиции заявить о необходимости проведения досрочных выборов. Очередные всеобщие выборы в стране - одновременно президентские и парламентские - должны пройти в июне 2023 года.