Эко, братцы, эко. РосКазаков примут на госслужбу для охраны природы

18:51 28.12.2021

28.12.2021,

Кремль намерен активнее привлекать российских казаков к государственной службе. В частности, обсуждается идея задействовать их в природоохранной деятельности. Подведомственным Минприроды федеральным службам, агентствам и госучреждениям поручено заключать с казаками договоры на охрану лесов, обеспечение экологической безопасности на особо охраняемых природных территориях, а также привлекать к патрулированию во время режима ЧС. Однако главный проект в сфере развития казачества - казачьи батальоны Росгвардии. По словам собеседника "Ъ", первый такой батальон может появиться в 2022 году.



Заместитель главы Минприроды Сергей Аноприенко, выяснил "Ъ", поручил подведомственным федеральным службам, агентствам и госучреждениям предусмотреть возможность принятия представителей реестровых казачьих обществ на вакантные должности. Это следует из копии протокола совещания в ведомстве (есть у "Ъ"). Членов казачьих обществ поручено привлекать к обеспечению природоохранной деятельности, экологической безопасности и охране лесов, заключая с ними гражданско-правовые договоры.



Речь идет в основном о рейдовых мероприятиях и режиме ЧС.



Предполагается даже рассмотреть возможность включения дополнительных мероприятий в программы нацпроекта "Экология" по привлечению казачества к природоохранной детальности с обеспечением финансирования из федерального бюджета.



В Минприроды "Ъ" это подтвердили. "В системе министерства есть вакантные должности, которые могли бы занять казаки,- 6137 вакансий",- заявили в пресс-службе. Для новых сотрудников будет организовано обучение на базе ведомственных образовательных центров. "Обеспечивать экологическую безопасность на особо охраняемых природных территориях казаки смогут после заключения соглашений между реестровыми казачьими обществами и администрацией ООПТ,- говорят там.- Так, уже восемь территорий готовы к этому". В Минприроды поясняют, что сейчас войсковые казачьи общества на безвозмездной основе помогают регионам в охране и воспроизводстве лесов, а также участвуют в рейдах по обнаружению незаконных свалок мусора в Калмыкии, Ростовской, Саратовской и других областях.



Отметим, в 2020 году указом президента в России принята стратегия госполитики в отношении казачества на 2021–2030 годы. В ней, в частности, зафиксировано, что членов казачьего сообщества необходимо привлекать к несению государственной и иной службы. За исполнение отвечают правительство и другие органы госвласти.



Федеральный чиновник, знакомый с ходом реализации политики в отношении казачьих сообществ, рассказывает, что президент России Владимир Путин поддержал идеи интеграции казаков в государственную службу.



Казачьей молодежью поручено заниматься первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Однако по большей части развитием казачества занимается именно Совет при президенте. По словам источника, именно из этой структуры идут идеи по развитию практики привлечения казаков к госслужбе. Его главой является помощник президента Дмитрий Миронов, курирующий в Кремле кадровые вопросы в отношении силовых структур. Его замами являются полпред президента в СКФО Юрий Чайка и вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В комиссию входят и другие влиятельные чиновники, например, глава президентского управления внутренней политики Андрей Ярин, который, по словам источников "Ъ", также всячески приветствует развитие казачьего движения.



"Зарплаты лесников очень маленькие,- говорит собеседник "Ъ".- Вот и родилась идея заключать с казаками договоры на год". По его словам, эта практика уже опробована, сейчас идет речь о ее масштабировании.



Главный же, по его словам, проект в сфере развития казачества - создание казачьих батальонов в Росгвардии.



Ранее с этой инициативой уже выступал Юрий Чайка, отмечая, что она была одобрена Владимиром Путиным. Источник "Ъ" рассказывает, что первый такой батальон может появиться в 2022 году. По его словам, кандидаты имеют опыт армейской службы. Батальон будет дислоцироваться в СКФО.



"Ъ" отправил запрос в Росгвардию, однако там не смогли оперативно на него ответить.



Как предлагали закрепить в Конституции РФ создание казачьей милиции

Атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда заявил "Ъ", что на сегодняшний день во всех 12 реестровых войсковых казачьих обществах несут "государственную и иную службу" более 30 тыс. казаков. Из них более 15 тыс. занимаются охраной общественного порядка совместно с сотрудниками полиции, более 1,2 тыс. казаков участвуют в охране госграниц, 4,2 тыс. человек задействованы в природоохранных мероприятиях, почти 10 тыс.- в ликвидации чрезвычайных ситуаций. "Совместные наряды казаков и полиции по охране правопорядка завоевали доверие со стороны жителей населенных пунктов,- говорит он.- Уверен, что и впредь несение государственной службы для казаков будет престижным занятием, а число задействованных в ней увеличится. Желание служить своей Родине и защищать Отечество в казачестве заложено на генном уровне, а традиции передаются из поколения в поколение".



Профессор Донского государственного технического университета Владимир Трут говорит, что сейчас есть несколько вариантов взаимодействия с казачьими обществами: "Они выходят на патрулирование, как советские дружинники, на безвозмездной основе. Либо казачьи общества подписывают договор с госструктурой, а те платят чисто символически - несколько тысяч в месяц.



В любом случае они всегда действуют как помощь к госорганам, никто им не дает право самостоятельно этим заниматься".



В восприятии общества, особенно жителей больших городов, казачество близко к фольклорной, карнавальной культуре, считает основатель центра социального проектирования "Платформа" Алексей Фирсов: "Для общества это будет выглядеть, с одной стороны, как попытка искусственной реанимации традиционалистских ценностей. А с другой - попытка найти лояльную среду с аллюзией на начало прошлого века, когда казачество верой и правдой служило престолу в отличие от городской интеллигенции".



Анна Васильева, Андрей Винокуров