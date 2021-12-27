 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Павильон "Казахстан" на ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы (видео)
00:01 29.12.2021

В российской столице прошла торжественная церемония награждения победителей конкурса "Московская реставрация - 2021". Среди лучших объектов реставрации - павильон "Казахстан" на ВДНХ, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на АО "НК "QazExpoCongress".

Московская реставрация – это ежегодный престижный конкурс Правительства Москвы, направленный на развитие традиций московской школы реставрации и привлечение общественного интереса к памятникам истории и культуры.

В этом году на конкурс поступило 66 заявок по 33 объектам. Среди них крупные объекты промышленной, гражданской архитектуры, а также объекты исторического наследия.

Вновь отреставрированный павильон "Казахстан", расположенный на территории ВДНХ был признан лучшим объектом реставрации Москвы по версии активных граждан набрав более 51 тысячи голосов.

Почетный диплом из рук мэра города Москвы Сергея Собянина получил Советник Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Российской Федерации г-н Нуржан Каджиакбаров.



Напомним, 19 ноября текущего года павильон "Казахстан" на ВДНХ был открыт после масштабной реставрации.

Общая площадь павильона составляет - 4 826 кв.м, в том числе историческая часть - 1 716 кв.м, пристройка - 3 110 кв.м, количество этажей пристройки - 5 (в том числе 1 подвальный этаж). Также в обновленном здании находится торгово-выставочный зал - 225 кв.м, конференц-зал (кино зал) - 150 мест и ресторан на 120 посадочных мест.

Кроме того, после масштабной реставрации был восстановлен исторический облик павильона образца 1954 года, увеличена территория путем пристройки нового здания, а также у входной арки павильона были установлены скульптуры акына Жамбыла Жабаева и Героя социалистического труда Шыганака Берсиева.

В соответствии с соглашением, уполномоченной организацией с казахстанской стороны является Корпоративный фонд "Торгово-выставочный центр "Казахстан", единственным участником которого является акционерное общество "Национальная компания "QazExpoCongress".

В рамках соглашения павильон используется путем осуществления торгово-выставочной деятельности, организации культурных мероприятий и открытия ресторана национальной кухни.

Источник - КАЗИНФОРМ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640725260
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