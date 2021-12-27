 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ХЕРоям слава! Украина решила отпраздновать 80-летие УПА на государственном уровне
00:15 29.12.2021

На Украине принято решение о праздновании на государственном уровне 80-летия создания Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в Российской Федерации). Соответствующее постановление приняла Верховная рада Украины, сообщила пресс-служба парламента.

В 2022 году 80-летие со дня создания организации будет отмечаться торжественными мероприятиями по всей стране. Напомним, что УПА (признана экстремистской организацией и запрещена) была создана в октябре 1942 года украинскими националистами, оперировала против советских войск на Западной Украине, сотрудничая с гитлеровцами.

В 2015 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко предоставил бывшим участникам организации право на социальные гарантии и статус борцов за независимость Украины. В России данная организация признана экстремистской и запрещена.

Также в 2022 году Украина планирует отметить 25-летие полета в космос первого космонавта постсоветской Украины Леонида Каденюка и 350-летие со дня рождения гетмана Филиппа Орлика.

Авторы: ИГОРЬ МАРТОВ

Источник - mk.ru
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