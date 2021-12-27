В Узбекистане появится "цифровой профиль паспорта гражданина". На лбу?

00:40 29.12.2021

24 декабря президент ознакомился с презентацией проектов по развитию сферы информационно-коммуникационных технологий.



Как сообщили в пресс-службе главы государства, сейчас на местах организована деятельность более 100 IT-школ, а в рамках проекта "Миллион программистов" курсы программирования прошли более 500 тысяч молодых людей. С момента создания IT-парков объем экспорта отрасли увеличился в 50 раз и достиг 40 миллионов долларов. Число резидентов парков увеличилось со 147 до 500, открыло более 300 новых компаний. В IT-парках создано 8,5 тысячи высокооплачиваемых рабочих мест.



В продолжение этой работы разработаны планы по выводу сферы на новый уровень развития. В частности, намечено довести объем экспорта услуг в IT-парках до 80 миллионов долларов, установив тесное партнерство с крупными экспортерами. Планируется увеличить долю цифровой экономики в валовом внутреннем продукте и предоставить льготы в сфере электронных услуг.



В ходе презентации рассмотрены предлагаемые меры в этом направлении.



Глава государства указал на наличие всех возможностей для увеличения объема IT-услуг в следующем году на 35 процентов - до 21 триллиона сумов, и расширения масштабов оказания услуг программирования. Поручено ускорить открытие центра искусственного интеллекта, упростить процедуру привлечения IT-специалистов из-за рубежа.



Кроме того, перед Министерством по развитию информационных технологий и коммуникаций поставлена задача повысить в следующем году скорость интернет-каналов в 1,8 раза и установить дополнительно 1 миллион портов для широкополосного доступа. Это позволит охватить все населенные пункты мобильной связью и широкополосным интернетом.



"Президент подчеркнул, что новые технологии должны служить прежде всего повышению комфорта жизни. За последние годы более 300 государственных услуг были переведены в электронную форму, и в одном только текущем году ими воспользовались 16 миллионов раз. В следующем году доля услуг, предоставляемых через единый интерактивный портал госуслуг, увеличится до 60 процентов", - говорится в сообщении.



На презентации рассказано об еще одном нововведении - цифровом профиле паспорта гражданина в виде приложения gov pass. Это приложение, устанавливаемое на смартфон, будет содержать цифровые версии множества документов, таких как паспорт, диплом, трудовая книжка, водительские права. То есть, все документы будут у гражданина при себе, в телефоне, что сэкономит время и деньги, сократит бумажную работу и бюрократию.



Особое внимание было уделено внедрению системы "Безопасный город". Поставлена задача полностью запустить ее к 2026 году. Глава государства также поручил укрепить источники финансирования мероприятий по развитию отрасли.