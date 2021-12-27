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Станет ли Киев столицей Содружества Славянских Республик?
00:48 29.12.2021

ССР: Содружество Славянских Республик
Станет ли Киев столицей нового политического союза, объединяющего некогда братские народы?

Сергей Плотников

"Дальше отступать некуда, позади Москва!" - так поняли в Европе главный посыл президента РФ Владимира Путина, который он озвучил на пресс-конференции 23 декабря уходящего года. Авторитетный чешский военный эксперт Ярослав Штефец даже предложил сделать паузу в травле российского медведя. По мнению Штефеца, наступил момент, когда НАТО должно оттабанить назад. Ведь разъяренный медведь обычно не церемонится с настырными загонщиками.

Впрочем, очевидно, что альянс не уйдет из Восточной Европы. Поэтому вопрос о вторжении российской армии на Украину мировые СМИ уже решили положительно и лишь ждут час "Икс". Хотя, до недавнего времени не было единодушия в вопросе - зачем оно, топорное вторжение, вообще нужно? Какая-такая назрела стратегическая необходимость?

После пресс-конференции Владимира Путина среди западных аналитиков возобладало мнение, что Кремлю до изжоги надоела бесплодная дипломатия. Москва хочет быстро поставить точку. Военная операция призвана мгновенно и безжалостно выжечь каленым железом подселившиеся на Украине структуры НАТО и превратить страну в буферную зону между Россией и Североатлантическим альянсом.

Резонно, конечно, но не все так очевидно. Создавать "буферные зоны" приемлемо за Полярным кругом, в глухих болотах и тундре, но цивилизованная страна с населением около 42-х миллионов человек не может быть просто "буферной зоной". Одной только вооруженной рукой нельзя контролировать вторую по площади страну Европы, пусть даже родственную России по этническому составу.

Тем более, после 2014 года немалая часть населения Украины настроена, мягко говоря, враждебно по отношению к РФ. Должна быть некая всеобъемлющая идея, способная примирить украинцев (в том числе - упертых националистов) с российским административным и военным присутствием.

Так как Москва загадочно молчит, интеллектуалам приходится самим выдумывать спасительные "скрепы" для будущего протектората. В расчете на долгое сожительство России и Украины после семейной ссоры, аналитики выделяют несколько важных факторов, которые нельзя игнорировать. Наоборот, миролюбивая пропаганда должна их всячески подсвечивать и оттенять.

Первый фактор - родоплеменная общность. Большинство населения Великой, Малой и Белой Руси принадлежат к славянам, имеют совместное историческое и культурное наследие. Это является основой тысячелетнего интуитивного братства славянских государств, куда бы ни дули переменчивые политические ветры.

Второй - православная вера. Предки украинцев, россиян и белорусов в свое время отказались от язычества и приняли византийскую форму христианства. Православие до сих пор является доминирующей религией и объединяющим фактором на территории России, Белоруссии и Украины.

Разумеется, нельзя умалить и значение 70-ти лет совместного существования народов в границах СССР. Несмотря на сложности этого периода, Украина, по итогам, стала развитой промышленной территорией. А коренное славянское население советских республик многократно перемешалось, местами до однородного состояния.

Отмечается также один любопытный психологический момент: Киев, древняя столица Киевской Руси с IX по XIII век, якобы, до сих пор, на уровне подсознания воспринимается жителями славянских земель как законная метрополия. А прочие столицы, вроде Москвы и Минска - просто удачливые выскочки. Подлинный князь может быть только Князем Киевским, поэтому-де россиянам так важен административный контроль над Украиной. О перспективах гипотетического объединения России и Украины рассказал политолог Алексей Резванцев.

- Славянская культура, православие, советское наследие, Киев "мать городов русских" - могут ли эти составляющие сформировать спасительную идеологию, которая склеит расколотую Русь?

- Первые три пункта сильно опорочены стараниями украинских националистов. Россиян, как мы знаем, на Украине модно называть выползнями из чухонских болот. Московитов там считают финно-угорцами, то есть - отказывают даже в кровном родстве. Религия потеряла объединяющую силу: с 2018 года украинская православная церковь стала независимой от Московского Патриархата. А из всего богатого спектра советского наследия на Украине чаще всего вспоминают о пресловутом Голодоморе.

Однако, мысль о Киеве, как о будущей столице славянских территорий - разумеется, под управлением России, представляется очень свежей. В большой партии противостояния с коллективным Западом такой ход со стороны России будет убийственным ментальным ударом. Шах и мат. Полная перезагрузка исходных условий игры, сродни основанию Константинополя. Гениальный циник Никколо Макиавелли стоя аплодировал бы такому дерзкому политическому фокусу. Тем более, этот шаг, действительно, может способствовать объединению славян.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640728080
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