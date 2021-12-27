 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 29.12.2021
00:55  США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры
00:48  Станет ли Киев столицей Содружества Славянских Республик?
00:40  В Узбекистане появится "цифровой профиль паспорта гражданина". На лбу?
00:15  ХЕРоям слава! Украина решила отпраздновать 80-летие УПА на государственном уровне
00:01  Павильон "Казахстан" на ВДНХ признан лучшим объектом реставрации Москвы (видео)
Вторник, 28.12.2021
23:28  Не только Украина: Приднестровье и Молдавия опять готовятся к войне
19:32  Израильские ВВС чуть не разбомбили российскую базу "Хмеймим" в Сирии

18:51  Эко, братцы, эко. РосКазаков примут на госслужбу для охраны природы
16:23  Война государств против корпораций началась, - Дмитрий Михайлин
15:24  Эрдоган проигрывает двум мэрам-оппозиционерам - опрос за полтора года до выборов
15:21  Верховный суд РФ ликвидировал международный "Мемориал". Как особо злобного "иностранного агента"
15:20  Кто виноват? Что творится с ценами на рос-газ в Европе, - "Kayhan"
15:19  Запад наивен. Чего хотят Путин, Си и Хаменеи, - Wall Street Journal
15:18  Нелегальных мигрантов начнут выдворять из РФ с запретом на повторный въезд
15:15  Украина. На здании облсовета Тернополя вывесили огромный баннер с Бандерой
15:12  Снос гостиницы "Иссык-Куль": необходимость или уничтожение исторического наследия?
12:29  Таджикистан со всего мира собирает на модернизацию Нурекской ГЭС
11:44  Кабул. Талибы расстреляли вышедших на протест афган-баб
11:24  Как изменится система высшего образования в Казахстане
10:00  В Сомали опять почти переворот. Поссорились президент (Мохамед) и премьер (Робле)
09:48  1-м замом в Киргизский Минсельхоз посадили абсолютного "чебурашку" Алишерова
09:35  Пресс-службу президента Киргизии возглавил "ташиевец" Алтынбек Жумаев
09:11  Какое место займет Россия между Индией и Китаем? - А.Савельев
08:59  Литва против Китая. Самая странная холодная война современности, - Кирилл Зайцев
08:57  Триумф Евразийства: на расстоянии вытянутой руки, - Александр Дугин
08:37  Как технично "байтерекнуть" деньги казахстанцев. Новая схема - "Отбасы банк"
08:33  ТашХоким Артыкходжаев придумывает "Индекс удобства". Чем бы не тешилось...
08:26  Живой труп. Горбачев получил от кыргызов "медаль имени Чингиза Айтматова"
08:03  Талибы запретили афган-бабам болтаться по улицам без сопровождения мужа/брата
07:58  Путиномика-2021: Генералы берут за жабры либералов. Чья возьмет? - "СП"
07:48  Несгибаемый карбонарий Саакашвили упал в обморок, узнав о переводе обратно в тюрьму
00:55  Бомба под суверенитет Туркменистана, - Сердар Айтаков
00:51  Для мира на Ближнем Востоке соседям надо договариваться, - Н.Плотников
00:24  Шьем шальвары. В Узбекистане вузы будут самостоятельно определять требования к одежде
00:17  Внешний долг Узбекистана достиг $37,6 млрд
00:12  Слухи об упадке России сильно преувеличены - The Hill
00:09  Коммунистическую партию Китая обвинили в нападках на Рождество
00:01  Елбасы прилетел в Питер. Путин собирает "неформальный саммит" глав/елбасов СНГ
Понедельник, 27.12.2021
17:49  30 лет без СССР: как распадался Союз и что стало с экономиками стран Балтии?
17:07  Призрак большой войны: почему Путин медлит с "планом Б", - М.Ростовский
17:01  Трещины мирового порядка. Итоги 2021 года, - Сергей Кожемякин
16:58  "Русист" из Таджикистана Барно Саидова победила в международном конкурсе преподавателей русского языка "Школа без границ"
16:55  Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией, - М.Хамитов
16:52  Сценарии США для ЦентрАзии после ухода из Афганистана, - А.Князев
14:48  ЦИК Киргизии зарегистрировал первую партию (33 головы) КырДепутатов 7 созыва
13:00  У Кыргызских участковых изменилась форма и появилась туристическо-экологическая милиция
12:55  Итоги X литературного фестиваля Open Eurasian Literary Festival & Book Forum
12:53  Чудовищный зверь терроризирует казахстанский Лесхоз (видео)
12:19  Тур-отрасль Казахстана возглавил юный Айдос Сакенов
11:24  Экс-хоким Ферганы Убайдуллаев стал 1-м директором УзбАгентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства
11:15  Газ - в жидкость. Мирзиеев лично запустил Гузарский газоперегонный завод
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры
00:55 29.12.2021

Эксперты, впрочем, не склонны драматизировать ситуацию

Всего двадцать танкеров со сжиженным американским газом, срочно направленные в страны ЕС, позволили вдвое сбить достигнувшие в Европе новых рекордов котировки "голубого топлива": с $2200 до $1100 за тысячу кубометров. Рост экспорта СПГ из США - не попытка Вашингтона спасти топливный рынок Старого Света, желание заокеанских производителей выжать досуха карманы европейцев, находящихся сейчас на грани энергетического коллапса. Для России происходящие сейчас события - важный момент борьбы за европейский рынок сбыта, который пытаются завоевать своей "танкерной" атакой предприимчивые американцы.

О том, что занимающиеся перевозкой американского СПГ в Азию суда разворачиваются в середине маршрута и меняют курс на Европу, стало известно несколько дней назад - сразу же после того, как котировки "голубого топлива" в странах Старого Света преодолели очередной исторический рекорд в $2200 за тысячу кубометров. Максимальная стоимость сырья сразу же пошла на спад, когда появились данные о спешащих в порты континента еще 16 американских танкерах.

Как полагают эксперты, хотя последовавшая американская газовая интервенция и позволит европейцам в сносных условиях пережить новогодние праздники, на весь январь топлива из США может и не хватить. Стоимость газа, в начале года едва превышавшая $300 за тысячу кубов, в настоящее время даже после падения котировок остается в пределах $1100. По оценке эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, запасы углеводородов в европейских подземных хранилищах в ближайшие дни рискуют снизиться до 50%, что уже в начале января приведет к новому и резкому взлету стоимости сырья - выше $2500.

Запад продолжает обвинять Кремль в обострении кризисного положения на энергетическом рынке Старого Света. Главные претензии касаются того, что "Газпром" намеренно удерживает Европу на топливном крючке и не поставляет сверхнормативные кубометры. Якобы делается это для продвижения нового экспортного трубопровода "Северный поток-2", который в настоящее время проходит сертификацию в регулирующих ведомствах континента. Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что этот газовый маршрут не соответствует нормам Евросоюза, а лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что не считает проект приоритетным.

Между тем обвинения европейских противников развития топливного экспорта нашей страны в адрес "Газпрома" выглядят сомнительно, поскольку условия зарубежных контрактов российской монополии не способны выходить за определенные ценовые рамки даже в случае сверхвысоких краткосрочных котировок. Относительно скромные заработки концерна подтверждает и его финансовая отчетность: средняя экспортная цена продажи холдингом сырья в дальнее зарубежье выросла со $117 всего до $313 за тысячу кубов. И это в то время, когда стоимость тысячи кубометров на спотовых сделках в Европе чуть ли не в семь раз превысила январские отметки! "Если бы российская компания поставляла сырье в ЕС по спотовым ценам, то заработала бы больше в 3-5 раз", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

В свою очередь, выручка от дополнительных поставок газа в европейские государства, которую заработают сейчас американские трейдеры, по словам эксперта, увеличится в разы. Срочный поворот танкеров, курс которых ранее был направлен на азиатские сырьевые площадки, служит прямым доказательством чисто коммерческих интересов внешней политики Вашингтона.

"Если бы "Северный поток-2" уже был введен в эксплуатацию, то "Газпром" смог бы нарастить объем поставок сырья в Европу и в кратковременные сроки окупить затраты на создание нового сырьевого маршрута в ЕС", - уверен старший аналитик Esperio Антон Быков. Причем для российской монополии, которая поставляет большую долю экспорта по долгосрочным контрактам, с более низкой ценой, чем на споте в Европе, увеличение объема поставок оказалось бы более выгодным, чем низкий объем поставок при более высокой краткосрочной конъюнктуре. "Однако европейцы продолжают испытывать иллюзию сырьевой независимости от России, а "Газпром" не испытывает желания направлять свои сверхнормативные мощности на спасение континента", - резюмирует Деев.

Николай Макеев

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640728500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений
- Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией
- Чинить нельзя построить. Часть девятая
- "Веление времени - иметь хорошую обратную связь с обществом"
- В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний
- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса
- Кадровые перестановки
- Министр торговли и интеграции Казахстана провел торговые переговоры в Кабуле
- На площадке "Nur Otan" рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  