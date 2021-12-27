США нанесли удар по газовым планам России: отправили в Европу танкеры

00:55 29.12.2021

Эксперты, впрочем, не склонны драматизировать ситуацию



Всего двадцать танкеров со сжиженным американским газом, срочно направленные в страны ЕС, позволили вдвое сбить достигнувшие в Европе новых рекордов котировки "голубого топлива": с $2200 до $1100 за тысячу кубометров. Рост экспорта СПГ из США - не попытка Вашингтона спасти топливный рынок Старого Света, желание заокеанских производителей выжать досуха карманы европейцев, находящихся сейчас на грани энергетического коллапса. Для России происходящие сейчас события - важный момент борьбы за европейский рынок сбыта, который пытаются завоевать своей "танкерной" атакой предприимчивые американцы.



О том, что занимающиеся перевозкой американского СПГ в Азию суда разворачиваются в середине маршрута и меняют курс на Европу, стало известно несколько дней назад - сразу же после того, как котировки "голубого топлива" в странах Старого Света преодолели очередной исторический рекорд в $2200 за тысячу кубометров. Максимальная стоимость сырья сразу же пошла на спад, когда появились данные о спешащих в порты континента еще 16 американских танкерах.



Как полагают эксперты, хотя последовавшая американская газовая интервенция и позволит европейцам в сносных условиях пережить новогодние праздники, на весь январь топлива из США может и не хватить. Стоимость газа, в начале года едва превышавшая $300 за тысячу кубов, в настоящее время даже после падения котировок остается в пределах $1100. По оценке эксперта Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова, запасы углеводородов в европейских подземных хранилищах в ближайшие дни рискуют снизиться до 50%, что уже в начале января приведет к новому и резкому взлету стоимости сырья - выше $2500.



Запад продолжает обвинять Кремль в обострении кризисного положения на энергетическом рынке Старого Света. Главные претензии касаются того, что "Газпром" намеренно удерживает Европу на топливном крючке и не поставляет сверхнормативные кубометры. Якобы делается это для продвижения нового экспортного трубопровода "Северный поток-2", который в настоящее время проходит сертификацию в регулирующих ведомствах континента. Недавно глава МИД Германии Анналена Бербок отметила, что этот газовый маршрут не соответствует нормам Евросоюза, а лидер европейской дипломатии Жозеп Боррель прямо заявил, что не считает проект приоритетным.



Между тем обвинения европейских противников развития топливного экспорта нашей страны в адрес "Газпрома" выглядят сомнительно, поскольку условия зарубежных контрактов российской монополии не способны выходить за определенные ценовые рамки даже в случае сверхвысоких краткосрочных котировок. Относительно скромные заработки концерна подтверждает и его финансовая отчетность: средняя экспортная цена продажи холдингом сырья в дальнее зарубежье выросла со $117 всего до $313 за тысячу кубов. И это в то время, когда стоимость тысячи кубометров на спотовых сделках в Европе чуть ли не в семь раз превысила январские отметки! "Если бы российская компания поставляла сырье в ЕС по спотовым ценам, то заработала бы больше в 3-5 раз", - считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.



В свою очередь, выручка от дополнительных поставок газа в европейские государства, которую заработают сейчас американские трейдеры, по словам эксперта, увеличится в разы. Срочный поворот танкеров, курс которых ранее был направлен на азиатские сырьевые площадки, служит прямым доказательством чисто коммерческих интересов внешней политики Вашингтона.



"Если бы "Северный поток-2" уже был введен в эксплуатацию, то "Газпром" смог бы нарастить объем поставок сырья в Европу и в кратковременные сроки окупить затраты на создание нового сырьевого маршрута в ЕС", - уверен старший аналитик Esperio Антон Быков. Причем для российской монополии, которая поставляет большую долю экспорта по долгосрочным контрактам, с более низкой ценой, чем на споте в Европе, увеличение объема поставок оказалось бы более выгодным, чем низкий объем поставок при более высокой краткосрочной конъюнктуре. "Однако европейцы продолжают испытывать иллюзию сырьевой независимости от России, а "Газпром" не испытывает желания направлять свои сверхнормативные мощности на спасение континента", - резюмирует Деев.



Николай Макеев