Business Insider: Путин восстанавливает Империю

07:40 29.12.2021 Business Insider (Германия): почему Путин не может отпустить Украину

Business Insider: взгляды Путина и украинцев на будущее страны расходятся

Сергей Гунеев



В основе политики Москвы в отношении Украины лежат представления о ней как о составной частив великой империи, пишут авторы Business Insider. Путин продвигает идею о том, что Россия должна защищать русских по всему миру. На Украине много этнических русских. Однако не все из них считают себя составной частью "Русского мира".

Российский президент Владимир Путин снова усиливает давление на Украину. Действия Путина напоминают годы холодной войны и служат цели, которую преследует Россия, утвердиться в качестве мировой державы. В основе действий Путина лежит исторический взгляд на Украину как на составную часть великой российской империи.



29.12.2021111974

Джейкоб Лассин (Jacob Lassin), Эмили Чаннел-Джастис (Emily Channell-Justice)

Украина снова с опаской смотрит на свою восточную границу, откуда Россия угрожает ее территориальной целостности.



В последние недели Россия наращивает группировку войск вдоль украинской границы, и это вызывает беспокойство у западных руководителей, которые боятся вторжения аналогичного тому, что в 2014 году привело к аннексии Крыма, или даже более масштабного.



Затем 17 декабря 2021 года Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО не принимала в свой состав ни одну из бывших советских республик, в число которых входит Украина, а также чтобы Североатлантический альянс полностью отказался от военного сотрудничества в Восточной Европе. Украина уже давно стремится стать членом этого блока.



Подробнее

mvideo.ru

Перейти

favicon

Такие высказывания похожи на отголоски холодной войны, когда в центре мировой политики находилась идеологическая борьба между коммунистическим восточным блоком и капиталистическим Западом. Они также служат идеологическим и политическим целям России по укреплению своих позиций в качестве мировой державы.



Изучая политику и культуру Украины и России, мы знаем, что в основе путинских устремлений лежит исторический взгляд Москвы на Украину как на составную часть великой империи, которая некогда простиралась от сегодняшней Польши до российского Дальнего Востока. Понимание этого обстоятельства помогает объяснить действия Путина и то, как он опирается на такое мнение об Украине для осуществления собственных планов.

Взгляд из России



Сегодня Украина с населением 44 миллиона человек - вторая по территории страна в Европе. Но находясь на протяжении столетий в составе Российской империи, она была известна под названием Малороссия.



Использование такого названия укрепляло представление об Украине как о младшем члене империи. Царизм проводил такую политику с XVIII века, запрещая украинский язык и культуру. Цель этой политики состояла в том, чтобы укрепить господствующее положение России, а потом лишить Украину национального самосознания и индивидуальности, какими обладает независимая и суверенная нация.



Аналогичная тактика используется и в XXI веке, чтобы принизить независимость Украины. В 2008 году Владислав Сурков, на тот момент помощник Путина, заявил, что "Украина не государство".



Сам Путин недавно написал статью, где утверждает, что русские и украинцы - "один народ - единое целое". Такая концепция единого народа берет свое начало в истории Киевской Руси, как называли средневековую федерацию в составе ряда областей современной Украины и России с центром в сегодняшней украинской столице Киеве.



В последние годы праздничные торжества в честь Киевской Руси в России проводятся с особым размахом и многозначительностью.



В 2016 году в Москве открыли 15-метровый памятник киевскому князю Владимиру, которого считают святым правителем и русские, и украинцы. Это вызвало смятение среди украинцев. По мнению некоторых, установка гигантской статуи Владимира в центре Москвы стала попыткой России завладеть украинской историей.



На пользу не пошло и то, что случилось это спустя всего два года после российской аннексии Крыма и вторжения в украинский Донбасс.



Российские граждане Украины



В Донбассе и Крыму проживает большое количество этнических русских и тех, кто говорит в основном по-русски.



В преддверии российских военных действий Путин со своими союзниками часто выдвигал идею "Русского мира", суть которой сводится к тому, что русская цивилизация простирается повсюду, где живут русские люди.



Согласно этой концепции, где бы ни жили русские, российское государство имеет право и даже обязано их защищать.



Украина как в 2014 году, так и сейчас, когда Путин занимает все более воинственные позиции, была и остается благодатной почвой для такой идеи. А Россия предположительно продвигает идеологию "Русского мира", с 2014 года вооружая пророссийских сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины.



Но смотреть на Украину как на страну, расколотую на две части, где с одной стороны живут пророссийски настроенные этнические русские, а с другой прозападные украинцы - это чрезмерное упрощение.



Этническая напряженность?



Сегодняшний этнический состав Украины, где особенно многочисленное русское меньшинство проживает на востоке, является отражением того, что в 1922 году ее сделали составной частью Советского Союза.



Украинцы до включения Украины в состав СССР жили по всей стране. В 1932-1933 годах советский лидер Иосиф Сталин спровоцировал голод, из-за которого в восточных регионах умерло примерно четыре миллиона украинцев. Он известен как Голодомор. Благодаря ему русские смогли переселиться на территорию Украины.



Эти новые жители осуществляли сталинскую индустриализацию. Донбасс по сей день остается промышленным центром Украины.



Когда украинцы в 1991 году голосовали за независимость от Советского Союза, ее поддержали все 24 украинские области, включая Донецкую, Луганскую и Крым. Крупное русское меньшинство (17,3% населения Украины, согласно последней переписи 2001 года) вошло в состав независимого государства в качестве украинских граждан. В большинстве своем они тоже проголосовали за независимость.



Первые два десятилетия после обретения независимости русские мирно жили вместе с украинцами и прочими этническими меньшинствами.



Но ситуация изменилась в 2010 году, когда президентом Украины стал политик из Донецка Виктор Янукович. Он не стал заявлять напрямую, что отдает предпочтение пророссийскому будущему Украины, однако политика Януковича существенно отличалась от проевропейской политики его предшественников и была на руку Путину, у которого имелись свои виды на Украину.



В 2013 году Украина готовилась подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Вместо этого Янукович решил вступить в экономический союз с Россией. По всей стране начались массовые протесты, приведшие к свержению Януковича. Затем Путин присоединил к России Крым под предлогом защиты проживавших на полуострове русских.



Тем временем пророссийские сепаратисты захватили множество городов в Донецкой и Луганской областях в надежде на то, что Москва точно так же решит защитить русских на востоке Украины.

Но русские и русскоязычные жители востока Украины не поддержали сепаратистов автоматически и не хотят быть частью России. С 2014 года примерно полтора миллиона человек уехали из Донбасса в другие области Украины. И как минимум миллион человек переехали в Россию.



Многим из оставшихся на оккупированных сепаратистами территориях сейчас предлагают в ускоренном порядке получить российское гражданство. Такие меры дают Путину возможность усиливать пророссийские настроения на востоке Украины.



Укрепление национального самосознания на Украине



Хотя Путин утверждает, что живущие на Украине русские являются частью Русского мира, в действительности национальная принадлежность там не является показателем политических пристрастий.



Иными словами, если ты русский или русскоязычный, это вовсе не значит, что ты считаешь себя составной частью Русского мира. На самом деле, с 1991 года по всей Украине усиливается единое национальное самосознание. А подавляющее большинство украинцев выступают за вхождение страны в НАТО.



Большинство украинцев видят свое будущее в суверенной Украине, являющейся частью Европы. Но это прямо противоречит стремлению Путина расширить Русский мир. Эти противоположные точки зрения объясняют, почему Украина остается центром напряженности.



Оригинал публикации: Why Putin can"t let go of UkraineОпубликовано 27/12/2021 Источник - inosmi.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640752800

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы рассмотрят Соглашение по строительству завода по выпуску минеральных удобрений

- Итоги-2021 для Казахстана: выборы, завершение "транзита" и отношения с Россией

- Чинить нельзя построить. Часть девятая

- "Веление времени - иметь хорошую обратную связь с обществом"

- В Алматы открылся Центр ядерной медицины для диагностики онкологических заболеваний

- В Генеральной прокуратуре рассмотрены вопросы противодействия торговле людьми и дальнейшего развития трехзвенной модели уголовного процесса

- Кадровые перестановки

- Министр торговли и интеграции Казахстана провел торговые переговоры в Кабуле

- На площадке "Nur Otan" рассмотрели вопросы оказания электронных госуслуг