Гражданину Казахстана Саккараеву тоже выдали мандат Кыргызского депутата. Какая разница..?

07:55 29.12.2021

28 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Сюжет: Выборы - 2021

Итоги выборов. Медербек Саккараев получит мандат: решение Верховного суда



Кандидат в депутаты, набравший большинство голосов в Чуй-Кеминском избирательном округе № 31, - Медербек Саккараев получит мандат. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.



По ее данным, сегодня ВС КР не поддержал решение административного суда Бишкека, признавшего правоту ЦИК в отмене регистрации Саккараева за наличие иного гражданства.



ВС КР признал это постановление ЦИК незаконным, удовлетворив тем самым кассационную жалобу представителей Медербека Саккараева.



Напомним, еще до выборов в Facebook опубликовали документ якобы от управления миграционной службы департамента полиции Алматы, в котором указано, что у претендента есть гражданство Казахстана, от которого он не отказался. Уполномоченный кандидата на заседании ЦИК сообщил, что Медербек Саккараев утратил гражданство РК и они запросили соответствующие документы из посольства соседнего государства.