|Гражданину Казахстана Саккараеву тоже выдали мандат Кыргызского депутата. Какая разница..?
07:55 29.12.2021
28 декабря 2021, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Сюжет: Выборы - 2021
Итоги выборов. Медербек Саккараев получит мандат: решение Верховного суда
Кандидат в депутаты, набравший большинство голосов в Чуй-Кеминском избирательном округе № 31, - Медербек Саккараев получит мандат. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
По ее данным, сегодня ВС КР не поддержал решение административного суда Бишкека, признавшего правоту ЦИК в отмене регистрации Саккараева за наличие иного гражданства.
ВС КР признал это постановление ЦИК незаконным, удовлетворив тем самым кассационную жалобу представителей Медербека Саккараева.
Напомним, еще до выборов в Facebook опубликовали документ якобы от управления миграционной службы департамента полиции Алматы, в котором указано, что у претендента есть гражданство Казахстана, от которого он не отказался. Уполномоченный кандидата на заседании ЦИК сообщил, что Медербек Саккараев утратил гражданство РК и они запросили соответствующие документы из посольства соседнего государства.