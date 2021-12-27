 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Рахмон II-й разрешил душанбинцам выращивать придомовой скот
09:09 29.12.2021

Рустами Эмомали разрешил выращивание животных на присоединенной к Душанбе территории

Мэр Душанбе Рустами Эмомали разрешил выращивание и содержание крупного и мелкого скота на ближайшие два года на тех участках, которые официально были переданы с баланса района Рудаки на баланс столицы.

В сообщении мэрии Душанбе говорится, что решение принято в целях обеспечения столичных рынков мясом и молочными продуктами, а также для поддержания стабильных цен на первичные продукты. "Предлагается до приведения добавленных джамоатов в соответствие с требованиями градоуправления, временно разрешить на срок до двух лет содержание крупного рогатого скота, овец, птицы, а также других животных, направленных на развитие туризма", отмечается в решении.

Рустами Эмомали 24 декабря, выступая на сессии Маджлиса народных депутатов Душанбе шестого созыва, сказал, что с территории района Рудаки было введено более 7,6 га земли и 70 махаллей, в большинстве хозяйств граждан выращивается крупный рогатый и мелкий скот, птицы, а также другие животные.

Рустами Эмомали, старший сын президента Таджикистана Эмомали Рахмона, с 2017 года является мэром Душанбе. В СМИ нередко появляются заявления градоначальника, однако еще не разу он не появлялся в обществе горожан. Некоторые подчиненные мэра говорят, что он редко участвует в заседаниях городского хукумата. Оппоненты таджикских властей не исключают, что всю работу за председателя города выполняют его заместители и другие чиновники. А такие решения, как разрешение на выращивание и содержание крупного и мелкого скота, принимаются для того, чтобы показать как мэр заботатся о благополучии горожан, считают они.

Напомним, в 2009 году на основе Закона "О статусе столицы Таджикистана" был введен запрет на содержание в Душанбе крупного и мелкого рогатого скота, ослов и кроликов. Ограничения не касаются собак, кошек и домашних птиц (канареек, попугаев и так далее), хозяева которых имеют специальные разрешения ветеринарных служб. За нарушение требования о запрете содержания скота в столице предусмотрен административный штраф в размере от 500 до 1000 сомони.

Источник - rus.ozodi.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1640758140
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