 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Порошенко обвинил Зеленского в растрате (краже) 7 млрд долларов
09:12 29.12.2021

Потери Украины из-за несвоевременной закупки газа составляют 7 миллиардов долларов, а президент Владимир Зеленский может быть причастным к тому, чтобы эти средства были украдены, считает бывший украинский лидер Петр Порошенко.

Ранее Порошенко заявлял, что компания "Нафтогаз" могла закупить газ в десять раз дешевле, чем делает это сейчас.

"В начале этой зимы у НАК „Нафтогаз" было более 2 миллиарда долларов… На них надо было купить газ. Газ тогда стоил 100−200 долларов - в 10 раз дешевле, чем сегодняшняя цена. Вследствие этого за год нет этих 2 миллиардов, они исчезли, потому что их забрал кто? Зеленский. И (глава Нафтогаза Юрий) Витренко подписал заявку в правительство, что чтобы ему покрыть эти разрывы,… нужно 5 миллиардов долларов… У меня вопрос: кто несет ответственность за потерю, убытки или кражу 7 миллиардов долларов?", - сказал Порошенко в эфире "Пятого канала".

Он также считает, что если Зеленский не называет и не привлекает к ответственности тех, кто украл эти средства, "то это означает, что этот вопрос непосредственно к вам, - вы способствовали тому, чтобы эти доллары были украдены".

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее заявил, что компания вынуждена закупать газ по любым ценам, так как собственной добычи не хватает, намерена привлекать средства на это на международных рынках.

Источник - eadaily.com
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