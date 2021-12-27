 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Неформальные посиделки Путина с 9 коллегами омрачила... Анна Попова, - "МК"
09:15 29.12.2021

Лукашенко впал в расстройство

Неформальный саммит лидеров СНГ в Санкт-Петербурге Владимир Путин решил посвятить борьбе с коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила президентов, что пандемия в ближайшей перспективе не закончится, а как поведет себя "Омикрон" в странах с низким процентом вакцинированных и большим процентом пожилого населения - до сих пор не понятно. Что касается грядущих биологических угроз, то от них поможет защититься мощный санитарный щит, под который Россия готова спрятать своих верных союзников.

Традиция неформальных посиделок лидеров СНГ в Питере перед Новым годом существует уже много лет. Но прошлой зимой из-за коронавируса встреча не состоялась. Более того: нынешний саммит - это фактически первый контакт Владимира Путина одновременно с девятью иностранными лидерами начиная с марта 2020 года. До сегодняшнего дня все переговоры у главы государства проходили исключительно в двустороннем формате. Пандемия помешала ВВП лично посетить саммиты ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, АТЭС и АСЕАН, встречу "Большой двадцатки" и международную конференцию по климату в Глазго.

Исключение, которое в конце года все-таки решили сделать для лидеров СНГ, связано не только с 30-летием Содружества. Как справедливо заметили многие политологи, в разгар жесткого противостояния с США и НАТО, которое даже дипломаты уже открыто сравнивают с Карибским кризисом, Кремлю было важно показать, что союзники одобряют позицию России по международной безопасности, а переданный Вашингтону ультиматум является их общим требованием.

Но начали, естественно, с поздравлений и подтверждения того факта, что СНГ, несмотря на поредевшие ряды (Грузия, Украина, а после победы Майи Санду еще и Молдова, "выпали из гнезда" и откровенно ориентируются на другие союзы), организация солидная и авторитетная. "Само ее создание было, безусловно, оправданным, интеграция по очень многим направлениям углублялась в разных аспектах - и в сфере обеспечения безопасности наших государств, - подчеркнул Путин, - и в сфере экономики". По его словам, на благо СНГ пошло наследство Советского Союза - общие коммуникации, устойчивые цепочки создания дополнительной стоимости, высокая степень кооперации. Эти и другие конкурентные преимущества, "доставшиеся из прошлого", позволяют государствам Содружества лучше других преодолевать сложности и отвечать на современные вызовы. "Мы в России поддерживали и намерены поддерживать эти отношения и в будущем", - заверил коллег Путин.

Из обширного перечня вопросов, требующих личного "глубокого обсуждения" руководителей, президент решил опубличить самый очевидный - борьбу с пандемией коронавируса. Для предметной дискуссии на эту тему он попросил присоединиться к заседанию главу Роспотребнадзора Анну Попову, которая объяснила участникам саммита, что штамм "Омикрон", по всей видимости, скоро вытеснит "Дельту", в том числе и в странах СНГ. Но на этом пандемия, к сожалению, не закончится. "Ни один вирус не останавливается в своем развитии. Но предположить, каким будет следующий вариант COVID-19, нельзя", - указала Попова. Инфекция, по ее словам, по всей видимости, становится сезонной, но когда именно она будет приходить - осенью или весной, - пока также непонятно. Президент Белоруссии Александр Лукашенко с надеждой спросил, нет ли признаков затухания пандемии. Но Попова была неумолима и здесь: эпидемиологи такими надеждами себя не тешат. Напротив - готовятся защищать людей от более заразного варианта инфекции, сообщила она. К счастью, Владимир Путин нашел чем успокоить помрачневшего было Батьку. "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "Омикрон". Уровень нейтрализации очень высокий - где-то 90%", - заверил российский президент, сославшись на недавний разговор с разработчиком.

Глава Роспотребнадзора призвала участников саммита активнее формировать общее эпидемиологическое пространство СНГ (включая единый санитарный щит) и совместными усилиями противостоять биологическим угрозам. По ее словам, в Канаде недавно воссоздали вирус оспы лошадей. А в Великобритании создали штамм кишечной палочки, устойчивой к бактериофагам и не поддающийся лечению. "Сейчас трудно различать естественные и искусственные бактериологические угрозы", - подчеркнула она, отметив, что в такой обстановке страны СНГ должны быть готовы ко всему. Россию не на шутку беспокоит, что некоторые государства содружества - в частности Казахстан и Армения - продолжают сотрудничество в сфере биотехнологий с США. В Москве считают, что лаборатории, которые американцы из благих побуждений создают на постсоветском пространстве, могут использоваться для ведения биологической разведки и опасных разработок.

Елена Егорова

Источник - mk.ru
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