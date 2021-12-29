Благодаря русскому оружию Ормузский пролив станет кладбищем авианосцев, - "СП"

09:48 29.12.2021

Сколько нужно "Корнетов", чтобы утопить "Нимиц" - два!

Александр Ситников

29.12.21

20 декабря Корпус стражей исламской революции (КСИР) начал сразу три масштабных военных учения: в Персидском заливе, Ормузском проливе и прибрежных районах. Тегеран сообщил, что пошел на этот шаг из-за опасной паузы в переговорах по ядерной сделке, которые, как утверждают дипломаты режима аятолл, сорвали янки.



В ответ министр обороны Израиля Бени Ганц на брифинге в Комитете Кнессета по иностранным делам и безопасности заявил: "У Ирана нет реальных переговорных фишек. Его стратегия затягивания процесса в Вене может и должна быть побеждена". По словам Ганца, "внутренняя ситуация в Иране предоставляет миру возможность. Иран не является (мировой, - ред.) державой. Ее граждане погрязли в глубоких экономических проблемах, инвестиции упали вдвое за последнее десятилетие, и страна сталкивается с многочисленными внутренними и внешними проблемами".



Что касается защиты еврейского государства от ракетной ответки, Ганц особо подчеркнул, что "в последние восемнадцать месяцев мы были заняты созданием и приобретением новых возможностей для защиты от всех угроз в регионе".



Похоже, в Исламской республике Иран (ИРИ) есть четкое понимание, что над Тегераном нависла тень реальной войны, и бряцание ракетным оружием в сторону Израиля уже не действует. Сегодняшняя ситуация и близко не напоминает вчерашние словесные разборки между США и Израилем, с одной стороны, и ИРИ - с другой. Ставки как никогда высоки.



КСИР пытается показать "агрессору", что будет защищаться всеми силами, и демонстрирует накаченные за последние годы мускулы. Командование стражей исламской революции задействовало в военных играх воздушно-космическую дивизию, сухопутные войска и военно-морские силы. Причем, судя по накалу начавшихся учений, иранцы особое внимание уделяют блокировке Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировой нефти.



Если уж говорить об экономических последствиях возможной войны, эти шаги оправданы. Но непонятно, с какого бодуна в КСИР считают, что основные боевые события развернутся в Персидском заливе. В Тегеране популярно мнение, что именно отсюда с помощью американских авианосцев будут наноситься бомбовые удары по всему Ирану. Как говорится, персам виднее, тем более и заокеанские СМИ тоже не исключают такое развитие событий.



В частности, широко цитируемый как в Штатах, так и в России журнал National Interest неоднократно задавался вопросом, смогут ли иранцы уничтожить американский авианосец, зашедший в Персидский залив. Мол, гибель одного корабля типа "Нимиц", по мнению экспертного сообщества, может спровоцировать политический и экономический кризисы, причем такой разрушительной силы, что США выйдут из игры, оставив Израиль в одиночку разбираться с Ираном.



Например, в статье "Всего один трюк: Как Иран планирует потопить авианосец США" вспоминаются события шестилетней давности, когда Иран провел "провокационные" стрельбы в нескольких сотнях метров от авианосца "Гарри Трумэн", когда тот проходил через Ормузский пролив. Тогда Центральное командование США (CENTCOM) сделало заявление о недопустимости провокаций, но Вашингтон на обострение не пошел.



Как известно, Ормузский пролив является естественным узким проходом в Персидский залив. Следовательно, с точки зрения американских стратегов, именно здесь КСИР произведет атаку на корабли США и союзников. В статье "Всего один трюк…" автор NI утверждает, что главную опасность несут морские мины, спрятанные на дне судоходной части, ширина которой не превышает трех километров. Дескать, всего лишь один иранский боевой дайвер может отпустить всплываемые подводные боеприпасы прямо по курсу авианосца.



Впрочем, в другой статье того же самого журнала NI призывается не строить "глупые" версии. Дескать, "авианосцы в современную эпоху сталкиваются с целым рядом угроз, но ВМС США потратили последние полвека на обдумывание способов их устранения". Можно и так понимать: Ормузский пролив от мин зачистят тральщики, а на каждого иранского боевого дайвера найдется отряд подводных морпехов.



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Другими словами, янки не очень верят в сценарий с минами, управляемыми бойцом с аквалангом. Наверняка, персы попробуют реализовать этот план, но более вероятным видится удар противокорабельными ракетами.



Из того арсенала, которым располагает КСИР, по данным военной разведки Израиля, у персов нет ничего стоящего, что могло уничтожить "Нимиц". Была бы у режима аятолл, скажем, советская ракета Х-22 "Буря" (по натовской классификации - AS-4 Kitchen), тогда можно было бы испугаться. Почти тонна взрывчатки, которую несет AS-4 Kitchen - самое то, чтобы уничтожить "Нимиц". Да и дальность полета в 600 км вполне отвечает поставленной задаче.



Гипотетически персы могут ударить по американским авианосцам ракетами C-802 с массой БЧ 162 кг. Это оружие с лейблом Made in China имеется на вооружении ВМС КСИР, однако ПРО эскорта АУГ - крейсеров "Тикондерога" и эсминцев "Арли Берк" с системой Aegis надежно защитят "Нимиц". Даже если что-то и пробьется через "противоракетный зонтик", ущерб окажется минимальным.



И в самом деле, какого авторитетного эксперта, в том числе в России, не спроси, каждый подтвердит, что все небо на расстоянии 800 км вокруг американских авианосцев тщательно контролируется и охраняется. И вообще, гигантские корабли типа "Нимиц" даже в одиночку могут отразить залп сразу 24 современных противокорабельных ракет. Если уж бить по ним, то только гиперзвуковым оружием, которое есть только в России.



С точки зрения иранской угрозы для американских авианосцев в Ормузском проливе, янки должны опасаться атаки "волчьей стаи" катеров КСИР, которые, по расчетам даже военных экспертов CENTCOM, могут прорваться к головному кораблю АУГ.



Если кто-то скажет "ерунда", ничего "москитный флот" не сделает стальному монстру с водоизмещением 100 тысяч тонн, то Марк Лангфан, председатель организации "Американцы за безопасный Израиль", так не считает. Он пришел к выводу, что русские "Корнеты", имеющиеся у персов, представляли самую серьезную угрозу для авианосцев.



Скажем сразу, автор NI Чарли Гао вступил в заочный спор с Лангфаном и пытался доказать, что "Корнет" не так страшен, как его малюет председатель организации "Американцы за безопасный Израиль". Правда, получилось у него не "очень".



Да, признает Гао, иранцы в Ормузском проливе смогут на небольших деревянных катерах, точнее лодках (которые не обнаружат радары кораблей эскорта) подплыть ночью к "Нимиц" на расстоянии выстрела и даже пульнуть по "гиганту". Он пишет: "„Корнет" легко способен пробить корпус авианосца, но тонкая струя расплавленного металла, создаваемая его тепловой боеголовкой, вряд ли нанесет большой ущерб кораблю".



Потом автор NI делает оговорку: нет, может, если, например, попадет в "пороховой погреб", где хранятся бомбы и ракеты для самолетов. Но чтобы этот дерзкий план сработал, иранец должен применить термобарический "Корнет". Но тут имеется загвоздка - этот тип переносной ракеты обладает очень слабыми проникающими возможностями.



Правда, непонятно, что мешает бойцам КСИР вначале бабахнуть противотанковой версией, а потом сразу термобарической - в уже образовавшуюся дыру, как рассуждает Марк Лангфан. Короче, двух "Корнетов" хватит, чтобы отправить на дно авианосец, если тот сунется в Ормузский пролив.